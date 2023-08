Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gebäude und Beruf gesucht

Wehnert-Archiv: Motiv aus dem Handwerk

Wertheim 17.08.2023 - 14:19 Uhr < 1 Min.

Wer kennt diese Schule, Firma oder Halle? Wo steht oder stand das Gebäude? Welcher Beruf wurde hier eventuell erlernt?

Das heutige Foto zeigt einen Innenraum (Berufsschule, Handwerksbetrieb, Ausbildungsbetrieb), eventuell stehend auf dem Gelände der »alten Herdfabrik« in Wertheim, mit jungen Männern an Schraubstöcken. Es könnte sich um Auszubildende im Handwerk (Schlosser oder ähnliches) handeln. Im Hintergrund hängt an der Wand ein Portrait von Adolf Hitler. Wer kennt diese Schule, Firma oder Halle? Wo steht oder stand das Gebäude? Welcher Beruf wurde hier eventuell erlernt?

Über Infos freut sich der Archivverbund Main-Tauber unter tawertheim@la-bw.de oder 09342/91592-0. Weitere Digitalisate der Foto-Glasplatten sind im Internet zu finden unter bit.ly/fotoarchiv-wehnert.

Pressemitteilung Archivverbund Main-Tauber