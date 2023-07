Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gastronomen suchen Personal

Fachkräftemangel: Aktuelle Infos über Öffnungszeiten in Main-Tauber und Main-Spessart im Internet geplant

MAIN-TAUBER/MAIN-SPESSART 01.08.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Es ist gar nicht so einfach für die Gastronomen in der Region Main-Tauber und Main-Spessart, Personal zu finden. Nicht selten wird mit einem Aushang am Fenster nach Servicekräften gesucht. Symbol-Foto: Boris Roessler/dpa

Wie groß ist das Problem, und wie gehen die Arbeitgeber aus der Branche in der Region damit um? Dazu gibt es unterschiedliche Ansätze und Antworten. Unser Medienhaus hat nachgefragt.

Helga Hepp von der Pressestelle der Stadt Tauberbischofsheim meint, dass die Gastronomen in der Kreisstadt durchaus mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen hätten. Einige würden mit zusätzlichen Schließtagen oder Umstellung auf Selbstbedienung reagieren. Die Gäste wären verständnisvoll, allerdings sei es gerade für Radtouristen schwierig, sich auf ihren Touren außerhalb der Stadtmitte noch zu versorgen.

Bevorstehende Schließungen

Hepp befürchtet, dass in der nächsten Zeit noch einige Restaurants werden schließen müssen. Dieser Einschätzung schließt sich Markus Moll, Pressesprecher des Landkreises Main-Tauber an. Man setze darauf, möglichst aktuelle Informationen über Öffnungszeiten im Internet bereitzustellen. Außerdem will man die Versorgungsmöglichkeiten unterwegs durch die Unterstützung von Hofläden und Direktvermarktern voranbringen. Inzwischen hätten sogar schon Privatpersonen Versorgungsautomaten entlang der Radwege aufgestellt.

Auch Jürgen Goldbach von der Tourist-Info Lohr am Main versucht mit seinem Team, die Gastronomen der Stadt so gut es geht zu unterstützen. So gibt es auf der Seite der Stadt bereits eine Jobbörse, in der Hotels und Restaurants ihre offenen Stellen veröffentlichen können. Goldbach freut sich, dass auf diesem Weg bereits einige Stellen besetzt werden konnten.

Denis Imhof ist Vorsitzender des Kreises Main-Spessart bei der DEHOGA Bayern und außerdem Betreiber des Imhof-Hotels in Gemünden. Er freut sich, dass sein Betrieb nach wie vor auf treue, langjährige Mitarbeiter zählen kann, sieht aber durchaus die Problematik, speziell seit der Corona-Pandemie.

So hätten er und seine Kollegen viel Zeit darauf verwandt, sich verschiedene Benefits für ihre Mitarbeiter auszudenken, etwa Geburtstagsgeschenke, Mitarbeitervergünstigungen, Corporate Benefits und Schulungssysteme. Außerdem sei es notwendig gewesen, Öffnungszeiten und Angebot an die Personalsituation anzupassen.

Hilfreiche Überstunden

Dazu fühlt sich auch Susanne Stöhr gezwungen. Sie ist die wirtschaftliche Leiterin der Jugendherberge auf Burg Rothenfels. Gerade im Kreis Main-Spessart, in dem aktuell Vollbeschäftigung herrsche, sei das Besetzen von Stellen im Niedriglohnsektor äußerst schwierig. Aktuell kann sie den Herbergsbetrieb nur aufrecht erhalten, weil ihre langjährigen Mitarbeiter bereit seien, Überstunden zu machen.

Gerne würde sie die Lücken mit aus dem Ausland kommendem Personal aufstocken. Dies sei aber entgegen der politischen Versprechungen äußerst kompliziert. Man müsse beispielsweise zunächst die bürokratischen Hürden beim Thema Aufenthaltserlaubnis überwinden. Manchmal müsse man Glück haben, meint Naomi Hügle vom Campingplatz Wertheim Bettingen. Vergeblich hätten sie sogar durch direkte Ansprache einzelner Personen Arbeitskräfte gesucht. Doch dann hätten sie eine engagierte Mitarbeiterin gefunden, mit der sie sehr zufrieden sind.

Otto Hoh, Inhaber der Bestenheider Stuben, hat bei sich aktuell noch keine Probleme mit dem Fachkräftemangel.

Um das Problem generell in den Griff zu bekommen, schlägt er vor: »Einige Politiker sollten mal einen Job in der Gastro machen, um zu sehen, was für ein Knochenjob das ist.«

NADINE SCHMID