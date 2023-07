Gartenromantik-Tage locken viele Besucher nach Wertheim

Wertheim-Hofgarten 03.07.2023 - 11:55 Uhr 2 Min.

Eine große Auswahl an Blumen und Stauden bildete das Herzstück der Gartenromantik im Hofgarten. Ein Gartengrill mit verschiedenen Pfannen ließ nicht nur die Männerwelt staunen.

Das Geheimnis ist nach Einschätzung Seims der Branchenmix, der auf dieser Gartenmesse ganz besonders stark ausgeprägt scheint. Neben typischen Anbietern wie Pflanzen- oder Staudenzüchtern sind es auch kulinarische Angebote oder Schmiedekunst, die für Abwechslung auf der Verkaufsmesse sorgen.

»Hier finde ich so viele Anregungen für meinen Garten daheim, da muss ich einfach herkommen«, sagt beispielsweise Helga Koch aus Großrinderfeld. Sie ist mit Mann und Neffe nach Wertheim gekommen und schaut sich gerade interessiert Designprodukte aus Metall für den Garten an. Dort sind Beispiele für das Stapeln von Holz zum Heizen daheim oder auch eine gemütlichen Sitzgruppe mit Feuerschale in der Mitte des Tisches ausgestellt. Bei gut 25 Grad muss man zwar nicht heizen, aber das Feuer sorgt doch für eine gewisse Gemütlichkeit.

Kreative Ideen boten verschiedene Stände beispielsweise zum Thema Schatten im Garten. Eine Gartenbau-Firma empfahl beispielsweise dicht wachsende Hecken aus heimischen Hölzern. Sie bieten zusätzlich eine Unterschlupf-Möglichkeit für viele Tiere. Natürliche Lösungen hielt auch eine Bio-Gärtnerei bereit: Mit dicht wachsenden Stauden oder hochstämmigen Bäumen lässt sich Schatten erzeugen.

Wer nicht nur auf Pflanzen setzen will, kann sich einen überdachten Whirlpool in den Garten stellen. Nicht ganz so aufwendig sind Sitzmöbel, die sich einfach mit einem Sonnenschirm beschatten lassen. Der Trend geht dabei weg vom klassischen Sonnenschirm mit Ständer in der Mitte hin zu seitlichen Hängeschirmen, die sich individuell auf den Sonnenschein ausrichten lassen. Oder man wählt einen Gartenpavillon mit horizontalen und vertikalen Jalousien aus wetterfestem Stoff, die gleichzeitig als Windschutz funktionieren.

An allen Wegen im Hofgarten sind Stände mit unterschiedlichen Warenangeboten angesiedelt, viele mit einem Gartenpavillon oder wenigstens einer schützenden Überdachung. Denn die Wettervorhersage hatte Regen oder wenigstens Schauer vorhergesagt. Was dem heimischen Garten oder dem Rasen im Hofgarten sicher gut tun würde, wäre Gift für die Veranstaltung gewesen. Doch Schauer blieben aus. Es war bestes Freiluft-Veranstaltungswetter. Das spürten auch die verschiedenen Essens- und Getränkestände. Hier herrschte immer großer Andrang.

Zum Ausruhen bot sich die große Liegewiese hinter den Ständen am Schlösschen perfekt an, gab es doch auch noch zusätzlich musikalische Unterhaltung. Das Duo Lazulis spielte lateinamerikanische Klänge mit teilweise für uns Mitteleuropäer unbekannten Instrumenten, aber immer mit Gesang. Da fiel das Entspannen leicht. Die Besucher tauchten ein in die Romantik des Gartens und seine Zeit, in der dieser als hochherrschaftlicher Park zum Lustwandeln diente. Der Hofgarten hat eine bewegte Geschichte hinter sich und zeigt dies noch heute mit allerlei Kostbarkeiten, die man erst auf den zweiten Blick erkennt.

Auf den ersten sah man natürlich die vielen Aussteller im Hofgarten, und auch das Museum im Schlösschen beteiligte sich an den Tagen der Gartenromantik mit seinen Schaustücken. Es war also wirklich für jeden und für jede etwas geboten. Sogar kostenfreie Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort. Die Männer vom Parkanweiserteam hatten alle Hände voll zu tun, die Verkehrsströme zu lenken.

Im kommenden Jahr soll es wieder eine Gartenmesse in Wertheim geben. Viele Aussteller wollen wiederkommen - der Veranstaltungsort lade förmlich zum einer Gartenverkaufsmesse ein.

Matthias Ernst