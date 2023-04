Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gartengrundstück in Sonderriet kann unter Bedingungen bebaut werden

Ortschaftsrat: Nähe zu Veranstaltungsflächen beachten - Erschließung fehlt

Wertheim 07.04.2023 - 12:48 Uhr < 1 Min.

Der Ortschaftsrat beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, ob ein Gartengrundstück nahe der Wildbachstraße 72 zukünftig bebaut werden darf. Die Stadt Wertheim hatte das Gremium zur Stellungnahme im baurechtlichen Verfahren aufgefordert. Der bisherige Besitzer möchte das Grundstück verkaufen. Als eventuelles Problem für eine Bebauung sah man die Nähe zu Festplatz, Sportplatz und Mehrzweckhalle. Allein in letzterer gebe es zwölf bis 15 Veranstaltungen jährlich. Die Veranstaltungen und der Sportbetriebe wirkten sich mit Lärm auf das Grundstück aus. Hier sah man die Gefahr von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das Grundstück ist bisher nicht erschlossen (Wasser, Abwasser, Strom und Zufahrt). Einstimmig beschloss der Ortschaftsrat, er könne sich eine Bebauung unter folgenden Punkten vorstellen: Planrecht und die Erschließung müssen sichergestellt sein, die Auswirkungen der Nähe zu Veranstaltungsorten ist zu beachten, und es ist weiter zu beachten, dass die Fläche im Überschwemmungsgebiet liegt. Der Ortschaftsrat wünscht sich, dass die 500 Quadratmeter große Fläche von der Stadt erworben wird.Sie solle in ihrer jetzigen Nutzung erstmal weitergeführt werden. Ein Nachbaranlieger berichtete ergänzend, er habe nichts gegen eine Wohnbebauung auf dem Grundstück. Er möchte jedoch nicht, dass darauf ein großer Parkplatz entsteht.

Birger-Daniel Grein