Gamburger Gaul-Denkmal feiert 200. Geburtstag

Werbach 16.08.2023 - 16:52 Uhr 2 Min.

Wolfgang Beyer, Vorsitzender des Archäologischen Spessartbunds, war einer der Redner am Gedenkstein. Herrenloser Gaul, von der Reiterin keine Spur.

Das Gamburger Gaul-Denkmal - eine baumartige Stele, gefertigt vom Gamburger Bildhauer Mathes Buscher - steht zwischen den Bäumen am Waldsaum des Kammerforstes oberhalb der Burg Gamburg. Rudolf Fiederlein, Wegewart des Spessartbundes und Mitglied in der Arbeitsgruppe des Gamburger Kulturwanderwegs, hatte die Stelle kurz zuvor noch ein bisschen freigeschnitten. Auch für die Feierstunde hatte er sich eingesetzt, die das Wissen um die Geschichte der Stele erhalten helfen soll.

Durch Zufall sei ihm das eingemeißelte Datum des 12. August 1823 aufgefallen, berichtete der Wegewart: »Genau 200 Jahre her, da könnte man doch was machen.« Die Führungsspitze des Archäologischen Spessart-Projekts war gekommen, der Bürgermeister, Burgherr Goswin von Mallinckrodt und Mitglieder der Familie Ingelheim.

Ein starkes Zeichen, wie Goswin von Mallinckrodt sagte: Die Ingelheims leben seit fast 90 Jahren nicht mehr auf der Gamburg. Wenn dennoch aus der Bevölkerung heraus zum Gedenken aufgerufen werde, dann müsse die Gräfin Maria Antonia von Ingelheim »entweder eine sehr bedeutende Person der Zeitgeschichte gewesen sein, unheimliches Geschick in der Mehrung der Familienehre gehabt haben«, oder die geborene Gräfin von Westphalen zu Fürstenberg habe beste Grundkenntnisse in Public Relations gehabt, sagte von Mallinckrodt. Eigentlich gehe es ja »nur um einen Sturz vom Gaul«.

Werbachs neuer Bürgermeister Georg Wyrwoll sprach von der Zeitenwende mit beginnender Industrialisierung, vor 200 Jahren auch ein Thema. Wolfgang Beyer, zweiter Vorsitzender des Archäologischen Spessart-Projekts, nutzte das Forum, um die Werbetrommel für den Spessartbund zu rühren, betonte dabei auch die Bedeutung von Geschichte und ihrer Einbettung in den nahen Lebensraum. Der Spessartbund betreue mittlerweile 124 Kulturwanderwege, der 113. führt rund um Bronnbach und Gamburg, auch vorbei am Gaul-Denkmal.

Graf Anselm von Ingelheim blickte zurück auf seine Vierfach-Urgroßmutter. Ingelheim hat im eigenen Forst bei Mespelbrunn ein ähnliches Denkmal, das allerdings aus Bronze gefertigt ist. 20 Jahre nach dem Gamburger Sturz hatten sich die Dinge dort wiederholt. Bei einem Ausritt mit der Fürstin Metternich war Gräfin Maria Antonia im Mespelbrunner Forst ein weiteres Mal vom Pferd gestürzt - und habe wiederum Glück gehabt.

Ingelheim blickte auf seinen Stammbaum, die zehn Kinder der Gräfin und ihre Zeit in Gamburg, wo sie eigentlich nur vier Jahre wirklich gelebt hatte. Im 81. Lebensjahr, also erst viel später, diktierte Maria Antonia zu Ingelheim die Geschichten um die 21 Geister der Gamburg zur Niederschrift und hielt sie damit für die Nachwelt fest. Heute sind die Sagen- und Geisterführungen ein wichtiger Posten in der Bewirtschaftung der Gamburg.

Einen kleinen Abstecher machte die Festversammlung zur nahen Waldkapelle. Sie ist ebenfalls sein Stück Kulturgeschichte - wenngleich jünger. Vor einigen Jahren ist ein Baum aufs Dach gestürzt, repariert wurde nichts, der Verfall geht rasant voran. Dem Werbacher Bürgermeister wurde am Rande Geld in die Hand gedrückt, damit er die Kapelle zumindest mit einer Plane sichern lassen kann. Viel mehr kann Georg Wyrwoll nicht tun: Die Kapelle ist in Privatbesitz, gehört den Grafen von Westerholt.

