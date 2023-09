Gänsehautkonzert mit Violine und Piano

Kultur

Wertheim 26.09.2023

Gänsehautkonzert und Zeitreise von Wiener Klassik zu amerikanischer Stummfilmmusik: Friederike Starkloff und Endri Nini bei ihrem Auftritt am Sonntag im Hofgartenschlösschen.

Seinen Anfang nahm das Konzert mit der Violinsonate A-Dur KV 526, die Wolfgang Amadeus Mozart als letzte seiner 35 Sonaten für Violine und Klavier 1787 geschrieben hat. Dabei begegneten sich die beiden Instrumente weitgehend als ebenbürtige Partner auf Augenhöhe, was die beiden Solisten auch versuchten, wobei die etwas schwierige Akustik des leergeräumten Saals ohne Bilder an der Wand das Klavier leider etwas bevorzugte.

Sehr schön arbeiteten die Künstler allerdings den intimen Charakter im zweiten Satz - dem Andante - heraus, in dem, so vermutet die Musikwissenschaft, Mozart seine persönlichen Empfindungen über den Tod seines Vaters einfließen ließ, der nur wenige Monate vorher verstorben war. Eingerahmt wird dieser zentrale Satz von zwei lebensbejahenden, flotten Allegro-Sätzen, in denen sich die Akteure immer wieder in der Führungsrolle abwechselten.

"Man könnte meinen, es ist heute ein Abend der letzten Werke", erklärte Endri Nini einleitend zum nächsten Stück, nämlich der letzten Komposition von Claude Debussy, die im Jahr 1917 kurz vor seinem Krebstod entstand. Eigentlich hatte Debussy mitten im Zweiten Weltkriegs einen sechsteiligen Zyklus als "Verherrlichung der musique francaise" als Abgrenzung zur Musik der deutschen Spätromantik geplant, der allerdings nur bis zur dritten, der Sonate g-moll für Violine und Klavier, gedieh. Herausragend arbeiteten die beiden vielfach ausgezeichneten Instrumentalisten die ständig wechselnden Stimmungen, den vibrierenden Rhythmus und die schimmernden Farben der Komposition heraus und das begeisterte Publikum schickte sie mit lang anhaltendem Beifall in die Pause.

Weiter ging es anschließend mit einem leider eher selten gespielten Komponisten, nämlich Erwin Schulhoff. Er hätte die Fähigkeit besessen, die Musikgeschichte nachhaltig zu beeinflussen, war der Pianist überzeugt. Doch Schulhoff starb 1942 im Alter von 49 Jahren im Internierungslager der Nazis auf der Wülzburg in Weißenburg an Tuberkulose. In der 1913 entstandenen Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 op. 7, die das in Prag geborene "Wunderkind" bereits im Alter von 19 Jahren schrieb, wurde die ausgeprägte Virtuosität von Schulhoffs Kompositionen deutlich. Vor allem die Violinistin hatte dabei einige schwierige Herausforderungen zu bewältigen, die Friederike Starkloff allerdings scheinbar mühelos meisterte.

In die Stummfilmzeit zurückversetzt fühlten sich die Zuhörer bei der Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 des amerikanischen Komponisten George Antheil, die 1923 entstand. Antheil galt als "Bad Boy of Music", wie er selbst seine Biografie überschrieb, und in dem Stück musste der Pianist zum Teil mit den Fäusten spielen. Am Ende wechselte er vom Klavier zur Trommel. Auch im Violinpart arbeitete der Komponist mit ungewöhnlichen und teils sehr krassen Elementen. So klang die Geige zwischendurch mal wie eine singende Säge. Doch auch diese Herausforderungen meisterten die Solisten mit Bravour, was von dem dankbaren Publikum mit lang anhaltendem Beifall belohnt wurde.

Mit der Zugabe, einer Nocturne von Lili Bullanger, verabschiedete das äußerst zufriedene Publikum in einen schönen Abend.

Peter Riffenach