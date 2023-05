Gänsehaut-Gefühl in der Klosterkirche

Pfingstkonzert: Trompetenensemble Stuttgart fasziniert in Bronnbach mehr als 200 Besucher mit hochkarätiger Musik

Wertheim-Bronnbach 30.05.2023 - 14:12 Uhr < 1 Min.

Das Trompetenensemble Stuttgart begeistert in der Klosterkirche Bronnbach mit einer glanzvollen und festlichen Bach-Trompetengala.

Bei der festlichen Bach-Trompeten-Gala wurden unter anderem Werke von Jean-Joseph Mouret, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen präsentiert. Immer wieder andächtige Stille in der barocken Klosterkirche - und dann erhob sich diese göttliche Musik inmitten der Harmonie von Trompeten, Pauken und Orgel.

Christian Nägele, Johannes Knoblauch, Joachim Jung (Trompete/Corno da caccia), Uwe Arlt (Barockpauken/Perkussion) und Tobias Horn an der historischen Schlimbach-Orgel gefielen an diesem Nachmittag mit mediativen Werken. Seit ihrem Studium an den Musikhochschulen Stuttgart, Würzburg und Köln konzertieren die Mitglieder des Trompetenensembles Stuttgart nuancenreich und bis ins kleinste Detail aufeinander eingespielt gemeinsam. In zahlreichen internationalen Festivals wirkten sie mit. An der Orgel der preisgekrönte Kirchenmusikdirektor Tobias Horn, Gewinner vieler Orgelwettbewerbe.

Zum Finale Gänsehautfeeling: »The Prince of Denmark's March«. Nach über einer Stunde hochkarätiger Musik von der Empore herab gab es lange anhaltenden Beifall, viele der Konzertbesucher erhoben sich von den Kirchenbänken und applaudierten stehend. Das Trompetenensemble Stuttgart verabschiedete sich mit einer Zugabe aus der Bronnbacher Klosterkirche. Schon jetzt darf man sich auf weitere Konzerte der Musiker in Bronnbach freuen, übereinstimmend erzählten die Musiker aus Stuttgart, dass sie vor über 30 Jahren die Klosterkirche im Taubertal entdeckt haben und sie es immer wieder an diesen schönen Ort zieht.

