Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Funkelndes Feuerwerk zum Ende der Wertheimer Jubiläumsmesse

Funkelndes Feuerwerk zum Abschluss der Wertheimer Michaelismesse.

Wurde im vergangenen Jahr beim coronabedingt ersatzweise stattfindenden Herbstvergnügen das Feuerwerk noch vom Kreuzwertheimer Quätschichfestplatz aus abgefeuert, konnte es in diesem Jahr wie gewohnt über der Wertheimer Burg in den Himmel geschossen werden. Tausende Zuschauer hatten sich auf dem Messegelände, am Tauberufer und weiteren Stellen mit guter Aussicht auf die Burg versammelt.

Tiefrot, beleuchtet von bengalischen Feuern, »brannte« die Burg zu Beginn über Wertheim. Angeleitet vom verantwortlichen Feuerwerker hatten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr die »Bengalos« entzündet. Mit einer 20 Mann starken Truppe war die Feuerwehr auf dem Schlossberg zudem für den Brandschutz während des Feuerwerks zuständig. Zahlreiche, einer durchdachten Choreographie folgenden Effekte entfalteten sich über der jetzt im Dunklen liegenden Ruine zu einem viel bewunderten Feuerzauber, wurden aber zum Teil leider von nur langsam abziehenden Rauchschwaden verdeckt.

In allen Farben leuchteten im Anschluss die in den Nachthimmel gezauberten Blumen und Rosetten aus glühenden Funken. Ein »Doppel-Wumms« markierte das Ende des von den Zuschauern mit viel Applaus honorierten Feuerwerks. /Foto:

tlo Thilo Winkelmann