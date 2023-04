Fürstin-Wanda-Haus erstrahlt in neuem Glanz

Hintergrund: Fürstin-Wanda-Haus und Umbauten

Namensgeberin des Gebäudes ist Fürstin Wanda zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1867 - 1930). Sie lebte ab 1887 mit ihrem Mann Fürst Ernst Alban zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg im Kreuzwertheimer Schloss und galt im Ort als überaus großherzige Wohltäterin. Sie half in Not geratenen Menschen. Fürstin Wanda war auch Namensgeberin der Wanda-Stiftung, aus welcher der erste Kindergarten Kreuzwertheims hervorging. Diese ehemalige "Kleinkinderbewahranstalt und Krankenpflegestation" stand bis zu ihrem Abriss an der Stelle, an der das Fürstin-Wanda-Haus 1982 errichtet wurde.

Die Umbaumaßnahmen im rund 240 Quadratmeter großen Untergeschoss des Fürstin-Wanda-Hauses umfassten unter anderem die komplette Entkernung, den Umbau des gesamten Toilettenbereichs mit Einbau einer Behindertentoilette, den Einbau einer neuen Küche, die komplett neue Einrichtung des Schankraums, die Erneuerung der Elektrik und den Einbau von Medientechnik.

Noch offen sind wegen Lieferschwierigkeiten unter anderem der Festplatzverteiler im Außenbereich sowie die Not- und Sicherheitsbeleuchtung im Innenbereich. Der barrierefreie Zugang zum Gebäude erfolgt durch die Anpassung des Pflasterbelags vor dem Eingang in den kommenden Wochen.

Im Obergeschoss des Hauses gibt es zwei Mietwohnungen. bdg