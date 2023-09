Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Freudenberg: Die Hochzeit von Erbprinz Louis und seiner Ehefrau Helene geborene von Pezold

Hochzeit des Jahres

Wertheim 10.09.2023 - 08:21 Uhr 3 Min.

Als Verlobte grüßen Helene von Pezold und Ludwig Erbprinz Löwenstein-Wertheim-Freudenberg. Foto: Sabina Almasova Die Hochzeit von Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und seiner Ehefrau Helene Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, geborene von Pezold. Der Kuss auf dem historischen Marktplatz beim Umzug durch die Stadt.

Viele geladene und weitgereiste Gäste waren mit dabei, unter anderem Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe und Heinrich Donatus Philipp Umberto Prinz und Landgraf von Hessen. Aber auch Wertheimer und Kreuzwertheimer konnten im Gotteshaus das Ereignis verfolgen.

Beifall in der Wertheimer Altstadt

Hunderte Interessierte wollten sich die „Hochzeit des Jahres“ nicht entgehen lassen und warteten schon vor dem Gottesdienst an der Stiftskirche und in den Cafés auf dem Marktplatz auf das Defilee der festlich gekleideten Hochzeitsgäste. Mit viel Beifall und freundlichen Zurufen wurde den Frischvermählten beim Verlassen der Kirche und bei ihrem Gang durch die Stadt zum Mainufer gratuliert.

Gefunkt hatte es bei dem Ehepaar vor sieben Jahren bei einem zufälligen Aufeinandertreffen in Hamburg. Nachdem sie sich einige Jahre zuvor auf Schloss Sigmaringen beim Geburtstag einer gemeinsamen Freundin kennengelernt hatten, sei die Begeisterung füreinander noch nicht sehr groß gewesen, berichtete Dekanin Wibke Klomp in ihrer Predigt aus dem Traugespräch. Doch dann nach dem Aufenthalt in Norddeutschland ging alles sehr schnell und im April letzten Jahr wurde Verlobung gefeiert.

So schön war die Braut

Und nun die Hochzeit, bei der die 28-jährige Erbprinzessin viel Anerkennung für das Brautkleid bekam, das eigens in Frankfurt für sie gefertigt worden war. In den Haaren der Braut steckte ein Diadem aus dem Besitz ihrer Familie und daran befestigt, „wie bei allen Löwenstein-Mädels seit 1860“, ein Schleier aus Brüsseler Spitze. Neben dem alten und geliehenen Accessoire trug die Braut, wie es die Tradition verlangt, auch etwas Blaues, nämlich ein Paar Ohrringe, die der Erbprinz seiner Verlobten geschenkt hatte.

Traumhochzeit für Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und seiner Ehefrau Helene Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg

Im Blumenschmuck in der Kirche sowie im Brautstrauß dominierten die Löwensteiner Farben. Nach dem Umzug durch die Stadt, der vom Fanfarenzug „Fränkische Herolde“ aus Dertingen angeführt wurde, trennten sich die Wege der Hochzeitsgäste und des Brautpaares. Während die Frischvermählten im 1952er Mercedes 220 Cabriolet des Wertheimer Unternehmers Hans-Günter Ulzhöfer zum Schloss nach Kreuzwertheim fuhren, bestiegen die Gäste die bereitstehenden Busse. Ulzhöfer hatte zuvor mit seinem Packard Clipper, Baujahr 1942, die Braut zur Kirche chauffiert.

Beim anschließenden Empfang im Schlosspark ging es ausgesprochen entspannt zu. Die Gratulationscours hielt sich für das Brautpaar in Grenzen, nachdem der Erbprinz bei der Feier am Abend zuvor klargestellt hatte, dass er auf der eigenen Hochzeitsfeier auch Gast sein wolle und nicht nur Gratulationen entgegennehmen möchte. „Wer uns heute Abend gratuliert hat, braucht das morgen nicht mehr zu tun“, befreite er die Gäste vom stundenlangen Schlangestehen und die Frischvermählten somit von der erste Mammutaufgabe in ihrer noch jungen Ehe.

Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und seine Ehefrau Helene Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, geborene von Pezold

Polterabend auf der Burgterrasse

Die Gästeliste des Empfangs und der anschließenden „Brautsoiree“, bei der man unter sich blieb, war illuster und reichte von den Repräsentanten der politischen Gemeinden aus der Region über die Vertreter führender Adelshäuser in Deutschland bis hin zu den vielen Verwandten und Freunden des Brautpaares.

Nach der Hochzeit, die ausgiebig gefeiert wurde, fliegt das Paar in die Flitterwochen auf die Seychellen im Indischen Ozean. Beide schwärmten am Nachmittag vom bisherigen Teil der Hochzeitsfeierlichkeiten, die „noch viel besser verlaufen seien als sie sich vorher vorgestellt hätten“.

Die Adelshochzeit in Wertheim

Der Polterabend am Freitag

Die Feierlichkeiten zur Eheschließung von Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und seiner Verlobten Helene von Pezold begannen bereits am Freitag mit der Standesamtlichen Trauung, die Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma im Pavillon auf dem Mehrgenerationsplatz am Main vollzog. Gefeiert wurde mit rund 180 Gästen auf der Wertheimer Burg und zu essen gab es ein Buffet mit Spanferkelbraten, Hühnchen und vegetarischen Gerichte.

Die kirchliche Trauung am Samstag

Die kirchliche Trauung in der Wertheimer Stiftskirche am Samstag erfolgte vor über 400 Gästen durch Dekanin Wibke Klomp. Musikalisch gestaltet wurde der Hochzeitsgottesdienst von Carsten Klomp an der Orgel gemeinsam mit einem Bläserquartett mit Rudolf Mahni und Marc Oberle (beide Trompete) sowie Malte Hörberg (Posaune) und Hellmut Karg (Tuba).

Der Empfang am Nachmittag

Für die musikalische Umrahmung des Empfangs zeichneten der Fanfarenzug „Fränkischen Herolde“ aus Dertingen sowie die Blaskapelle aus Uissigheim verantwortlich.

Für die Verpflegung der Gäste sorgten mehrere Foodtrucks, unter anderem ein Verkaufswagen mit Coburger Bratwurst, der eigens vom Coburger Marktplatz nach Kreuzwertheim gekommen war. Zudem gab es als süße Nachspeise das vom Erbprinzen so heiß geliebte Spaghettieis.



Die Brautsoiree am Abend

Den Gästen der „Brautsoiree“ am Abend wurde Tartar vom Beitz- und Räucherlachs mit Avocado, Mango und Miso Mayo, Rosa Kalbsfilet mit Tramezzini-Kräutermantel aus Kalbs-Jus mit bunten Gemüsegnoccis sowie Schokoladen-Passionsfruchttörtchen mit Mandelcrunch, Kirschragout und Sorbet serviert.



Die Verlobung im April 2022

Als Verlobte zeigten sich Helene von Pezold und Ludwig Erbprinz Löwenstein-Wertheim-Freudenberg seit Ostersamstag 2022.

Peter Riffenach/Manuela Klebing