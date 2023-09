Man-Tauber-Stadt und der Tender "Main" feiern 60-jähriges Miteinander

Für Wertheim viermal um die Welt gefahren

Wertheim 29.09.2023 - 19:40 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

U-Boot-Unterstützungseinheit: Der Tender Main der Deutschen Marine bei Einsätzen in der Ostsee 2022. Mit der Stadt Wertheim gibt es eine mittlerweile 60-jährige Partnerschaft. Sorgt am Saxophon für den musikalischen Part: Nina Ulbricht. Martin Paul Rose erhält stellvertretend für die Besatzung des Tender Main die Stadtmedaille in Bronze von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Schweres Gastgeschenk: Martin Paul Rose und seine Besatzung haben einen Poller vom Tender als Gastgeschenk mitgebracht. "Wir werden auch weiter mindestens einmal jährlich in Wertheim festmachen", verspricht Rose Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Stellvertretend für die anderen Gastgeber gibt es für die Jahrzehnte in der Patenschaft engagierten Inge Schwenk und Marlene Schuon Blumen und Dankurkunden von der Stadt.

Wie viel die Patenschaft nicht nur den Wertheimern, sondern auch der Besatzung wert ist, hat zum Beispiel Kommandant Martin Paul Rose (40) gerade gezeigt: Als seine Mannschaft am Mittwoch anreiste, war sie nicht komplett. Korvettenkapitän Rose und einige Besatzungsmitglieder fehlten, weil sie kurzfristig auf dem Tender »Elbe« mehrere Wochen für ein Nato-Manöver in der Ostsee einspringen mussten.

Nach Einsatz nachgekommen

Erst am Mittwoch war die Einheit wieder in den Hafen eingelaufen, Rose und das halbe Dutzend fehlender Besatzungsmitglieder legten sich nach dem anstrengenden Törn nicht etwa aufs Ohr, sondern machten sich Donnerstag in aller Frühe auf den Weg nach Wertheim. Sogar sein Vater musste zum 70. Geburtstag am Freitag auf den Sohn verzichten, erklärte Rose am Rande des Festaktes im Arkadensaal am Freitagnachmittag. »Waren schwierige Verhandlungen«, sagte er im Gespräch mit der Redaktion und grinste. Von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez war er zuvor stellvertretend für seine Besatzung mit der Stadtmedaille in Bronze ausgezeichnet worden.

»60 Jahre Patenschaft, damit liegt man fast im Seniorenalter«, sagte Herrera Torrez. Doch die sei jung geblieben, dank der Besatzung, die sich immer wieder verjünge. »Das Besondere an der Patenschaft ist das lebendige und familiäre Verhältnis von Beginn an«, sagt der Oberbürgermeister. Angeregt wurde die Patenschaft von ehemaligen Bürgermeister Carl Roth und Vizeadmiral Bernhard Rogge, Roths Frau Wilhelmine war Taufpatin beim Stapellauf. Besiegelt wurde die Patenschaft allerdings erst 1963 unter Roths Nachfolger Karl-Josef Scheuermann. Die Männer und Frauen lassen sich regelmäßig in Wertheim blicken: Ein Besuch entweder zum Altstadtfest oder der Michaelismesse sind feste Termine für die Besatzung - wenn sie nicht gerade im Einsatz ist. In den vergangenen Jahren ist der Weihnachtsmarkt hinzugekommen, auf dem die Besatzung Glühwein und »Fanartikel« für den guten Zweck verkauft.

»Auch wenn wir stark durch Einsätze und Übungen belastet sind, versuchen wir immer, auch einen Gegenbesuch und eine Mitfahrt für die Wertheimer möglich zu machen«, sagt Kommandant Rose. Für seine Ansprache hat er die Rechenmaschine angeworfen: Etwa 1800 Besatzungsmitglieder und 22 Kommandanten haben beide Tender über die Jahre gehabt, viele davon hätten Wertheim kennengelernt - »und auf der Straße zusammengerechnet insgesamt viermal die Welt umrundet, um herzukommen«, so Rose.

Einen besonderen Dank richtete er an die Gastfamilien, die teils schon über Jahrzehnte für beste Betreuung sorgten. Stellvertretend für sie wurden Inge Schwenk und Marlene Schuon von der Stadt mit Urkunden und Blumensträußen geehrt. Die Wertheimer waren insgesamt 40-Mal zu Gegenbesuchen bei den Tendern, vor allem in den Stützpunkten Kappeln und Eckernförde.

Brigitte Gläser, 1993 als Oberbürgermeister-Gattin Taufpatin des »neuen« Tenders, erinnert sich im Gespräch mit der Redaktion an mehrere unvergessliche Fahrten in den Norden. Auch die Kinder des Ehepaars durften mitfahren, dank des Engagements des damaligen Tenderkommandanten »Niko« Träuptmann. Auch er war als erster Kommandant des neuen Tenders mit seiner Frau zum Jubiläum nach Wertheim angereist und konnte mit den Gastgebern alte Erinnerungen auffrischen.

220 Tage auf See

Rose erinnerte daran, dass man 180 bis 220 Tage jährlich zur See fahre und die Besatzung als »Staatsbürger in Uniform« Demokratie und Freiheit verteidige. »Demokratie heißt nicht nur Frieden und Freiheit, sondern auch füreinander einzustehen. Und dafür zu kämpfen.«

Sieben kräftige Seeleute waren nötig, um das Gastgeschenk in den Arkadensaal zu bugsieren: Ein vom Tender ausgebauter Poller zum Anlegen, inklusive dicker Taue- die die Bindung zwischen Stadt und Tender symbolisieren. »Herr Oberbürgermeister, sie werden uns nicht los. Wir versprechen, einmal im Jahr in Wertheim festzumachen«, sagte Rose. Gleichzeitig lud er zum 30-jährigen Jubiläum der Indienststellung des neuen Tenders 2024 nach Eckernförde ein. Dan wird Roses Nachfolger die Gäste in Empfang nehmen.

Matthias Schätte

Stichwort: Tender Main Die "Main" ist ein U-Boot-Unterstützungsschiff der Deutschen Marine. Das Schiff ist eines von sechs Tendern der Klasse 404 und wird marineintern wegen der Größe seiner Besatzung als "Boot" und nicht als Schiff geführt. Dabei ist es gut 100 Meter lang, 15,4 Meter breit und hat einen Verdrängung von 3600 Tonnen. Der Dieselmotor leistet 3300 PS und bringt das Schiff auf etwa 15 Knoten Geschwindigkeit. Als einzige Einheit ihrer Klasse ist die Main mit einem Sonar ausgestattet, außerdem gibt es zwei Boote zur Torpedobergung. Laut Marine können die Schiffe der Klasse 780 Kubikmeter Treibstoff, 240 Kubikmeter Frischwasser, 150 Tonnen Munition und 27 Tonnen Verpflegung für andere Einheiten transportieren. Zur Selbstverteidigung gibt es zwei Marineleichtgeschütze im Kaliber 27 Millimeter, außerdem vier schwere Maschinengewehre und zwei schultergestützte Flugabwehrraketen vom Typ Stinger. Das Schiff ist eine Art Mutterschiff für die deutschen U-Boote, sie können von dort versorgt und die Batterien geladen werden, auch Reparaturen sind möglich. Außerdem kann ein Führungsstab für die U-Boote auf dem Tender eingesetzt werden. Zur Kernbesatzung gehören 71 Soldaten. Außerdem gibt es Raum, um zusätzliche Soldaten oder Techniker für die jeweilige Mission mitzunehmen. Die Stadt Wertheim und der Tender sind seit Langem verbunden: Schon das am 29. Juni 1963 in Dienst gestellte Vorgängerschiff mit der Kennung A63 pflegte eine Partnerschaft mit der Stadt Wertheim, bis es im November 1993 außer Dienst ging und im Juni 1994 durch das heutige Schiff mit der Kennung A515 ersetzt wurde. (scm)