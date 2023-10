Besondere Feuerwehr-Übung zur Höhengewöhnung in Bettingen

Für den Ernstfall im Kletterpark trainiert

Wertheim 17.10.2023 - 15:26 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Wertheimer Feuerwehr hat im Kletterpark am Almosenberg eine nicht alltägliche Übung absolviert. Die Wertheimer Feuerwehr hat im Kletterpark am Almosenberg eine nicht alltägliche Übung absolviert. Die Wertheimer Feuerwehr hat im Kletterpark am Almosenberg eine nicht alltägliche Übung absolviert. Die Wertheimer Feuerwehr hat im Kletterpark am Almosenberg eine nicht alltägliche Übung absolviert. Die Wertheimer Feuerwehr hat im Kletterpark am Almosenberg eine nicht alltägliche Übung absolviert.

Die Einsätze, die man in den vergangenen Jahren in diesem Bereich hatte, könne man an einer Hand abzählen, sagt Lothar Walter, der Verantwortliche für diese Ausbildung bei der Wertheimer Feuerwehr. Doch es kann jederzeit sein, dass die Fähigkeiten zur Absturzsicherung oder der Rettung aus Höhen oder Tiefen gebraucht werden. Zum Beispiel Anfang August: »Bewusstlose Person hängt im Klettergurt«, waren damals die ersten Informationen an die Wertheimer Feuerwehr. Einsatzort: Der Kletterpark Silvestria. Fünf Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge aus Wertheim und eins aus Bettingen machte sich auf den Weg. Der Park liegt am Almosenberg auf der Gemarkungsgrenze der Wertheimer Ortschaften Bettingen und Dertingen.

Kontakt durch Einsatz

»Als ich gesehen habe, mit wie vielen Leuten die hier anrücken, ging mir schon etwas die Pumpe«, sagt Kletterpark-Betreiber Thomas Hönle rückblickend und lacht. Letzten Endes stellte sich alles als Missverständnis heraus, weil Kletterpark-Besucher wegen einer vermeintlichen medizinischen Notlage die Rettungskräfte alarmiert hatten, ohne dem Sicherheitspersonal vor Ort Bescheid zu geben. Diese können ebenfalls Personen retten. »Und dafür machen wir mindestens einmal jährlich eine Übung«, sagt Hönle. Vor Ort brauchte die Feuerwehr im August nicht mehr eingreifen.

Doch durch den Einsatz kamen Hönle, Walter und Jochen Kirchner als Kommandant der Abteilung Stadt ins Gespräch, und so kam der Trainingstermin im Kletterpark außerhalb der regulären Öffnungszeiten zustande. Auch wenn man die Feuerwehr bisher nie in einem scharfen Einsatz benötigt habe, stellt Hönle den Park gern für diesen Trainingszweck zur Verfügung. »Dann profitieren andere davon, die Hilfe benötigen.«

Die wichtige ehrenamtliche Arbeit wolle er auf diese Weise unterstützen. Lothar Walter zeigt sich dankbar: »Geeignete Übungsobjekte hierfür sind nicht leicht zu finden.« Nach der Einweisung in die Sicherungsgeräte und dem Anlegen der Schutzausrüstung ging es in den Parkours in mehr als zwölf Metern Höhe.

Dort waren auf verschiedenen Abschnitten das Balancieren, Hangeln mit den Armen und das richtige Tarieren des Gleichgewichts gefragt.

Die Übungen, die Balance und die richtige Dosierung von Kraft schulen, waren in der Feuerwehr-Schutzkleidung eine schweißtreibende Angelegenheit und durch die einsetzende Dunkelheit eine besondere Herausforderung für alle beteiligten Feuerwehrleute. Für die besondere Aufgabe hat die Wertheimer Feuerwehr speziell ausgebildete und ausgerüstete Einsatzkräfte in ihren Reihen, die sich dem Fachgebiet »Absturzsicherung« und »Einfache Rettung aus Höhen und Tiefen« verschrieben haben.

Spezielle Rettungsgruppen

Damit können laut Lothar Walter Einsätze bis in 30 Meter Höhe absolviert werden. Geht es darüber hinaus, werden spezielle Höhenrettungsgruppen angefordert, die bei Berufsfeuerwehren wie in Frankfurt oder Würzburg für die sogenannte Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen ausgebildet sind.

Für die Wertheimer Retter besteht die Ausbildung aus einem 24-stündigen Lehrgang »Absturzsicherung« und einem darauf aufbauenden zwölfstündigen Lehrgang »Einfach Rettung aus Höhen und Tiefen«.

Diese Kenntnisse müssen danach jährlich in zwölf Übungsstunden nachgewiesen werden. Die im Kletterpark gehören dazu.

MATTHIAS SCHÄTTE