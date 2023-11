Fünf Tage, fünf Berufe

Praktikumswoche: Bundesweite Aktion bietet jungen Menschen im Main-Tauber-Kreis einen Einblick in verschiedene Berufsfelder

Main-Tauber-Kreis 09.11.2023 - 14:57 Uhr 3 Min.

Die 20-jährige Marie Brümmer nutzt die Chance der Praktikumswoche, um verschiedene Unternehmen und Berufsfelder kennenzulernen - hier bei der Schreinerei Kraft in Bettingen.

Zu den beteiligten Unternehmen im Main-Tauber-Kreis gehörte die Schreinerei Kraft in Wertheim-Bettingen. Dort schnupperte im Rahmen der Praktikumswoche die 20-jährige Marie Brümmer in den Beruf der Schreinerin. Sie hatte dieses Jahr am Wirtschaftsgymnasium Tauberbischofsheim ihr Abitur abgelegt. Den Link zur Praktikumswoche habe ihr jemand schon letztes Jahr gesendet, jetzt habe sie ihn zufällig wiedergefunden, berichtete sie. »Ich dachte mir, in zwei Wochen fängt die Aktion an, da kann ich zugreifen.«

Sie habe keine richtige Idee gehabt, wo es beruflich hingehen soll. »Ein Tag ist vielleicht genau richtig, um mögliche Ausbildungsberufe kennenzulernen«, sagte sie. Die Woche zuvor habe sie schon in ein Steuerbüro und den Beruf der Werkzeugmechanikerin hineingeschaut. Sie nutzte drei der fünf Praktikumstage, wegen des Feiertags nicht alle fünf, erklärte die junge Frau. »Es ist auf jeden Fall spannend.«

Man könne von außen zuvor gar nicht sagen, wie die Arbeit sein wird. Beispielsweise gelte die Arbeit im Steuerbüro als trocken. »Tatsächlich saß ich viel am PC, man hat aber auch jede Menge telefonischen und persönlichen Kundenkontakt und sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten.« Auch die Chance, handwerkliche Berufe kennenzulernen, nutzte Marie Brümmer gerne. Bei den Praktikumstagen sei noch kein Beruf dabei gewesen, in dem sie sich sofort sehe. »Sie haben mir aber auf jeden Fall weitergeholfen.«

Die 20-Jährige hätte sich auch ohne die Vorschläge vom System dazu entschieden, Berufe auszuprobieren, in denen sie sich nicht unbedingt sieht. »Für Schüler ist es aber eine gute Lösung.« Man könne Vorschläge ja auch ablehnen. »Es hilft Schülern, aus ihrer Komfortzone herauszukommen«, meinte sie. Ein Tag sei bereits wertvoll für einen Einblick. Man könne für sich selbst etwas mitnehmen, und die Firmen hätten die Chance, sich zu präsentieren. Schön fand Marie Brümmer, dass sie auch selbst vieles ausprobieren konnte.

Simon Kraft, Inhaber der Schreinerei, erklärte, sein Betrieb beteilige sich erstmals an der Aktion. Neben Marie habe man zwei Jungen der Comenius-Realschule Wertheim im Alter von 15 und 16 Jahren im Rahmen der Praktikumswoche einen Einblick gegeben. »Alle drei waren den ganzen Tag super motiviert«, freute sich Kraft. Sie durften den Mitarbeitenden in den verschiedenen Bereichen über die Schulter schauen, lernten die Maschinen kennen und konnten mithelfen.

Marie Brümmer fand es gut, dass sie direkt bei echten Aufträgen mit anpacken durfte. Kraft erklärte, man wolle ein unverfälschtes Bild des Berufs bieten. Lob hatte er auch für die gute Kommunikation mit der Arbeitsagentur und der intuitiven Plattform. »Wir werden das nächste Mal wieder dabei sein.« Man biete auch über andere Wege Praktika an. Diese seien für das Unternehmen ein Schlüssel zur Lehrlingsgewinnung. Aus Sicht eines Vaters mit 15-jähriger Tochter stellte er fest, es sei nicht einfach, Praktika zu bekommen. Gegenüber Handwerkskollegen betone er stets, wie wichtig es sei, Plätze bereitzustellen. Wichtig findet er, dass die Schulen für die Praktikumswoche werben, um sie bekannter zu machen.

Verena Kraus von der Pressestelle der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall - Tauberbischofsheim resümierte, das Angebot sei da, sie sehe es absolut positiv. »Wenn nur ein Ausbildungsplatz über die Praktikumswoche zustande kommt, ist dies ein Erfolg.« Man dürfe nicht aufhören für Ausbildungen zu werbe und Angebote zu machen, diese kennenzulernen.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Praktikumswoche Die Praktikumswoche gibt es deutschlandweit in über 95 Regionen. Sie steht unter dem Motto. "Fünf Tage, fünf Berufe, fünf Unternehmen" und ermöglicht Schülerinnen und Schülern, jeden Tag ein neues Berufsfeld und ein neues Unternehmen kennenzulernen. Die Praktikumswochen Baden-Württemberg sind ein gemeinsames Angebot des Ausbildungsbündnisses. Die Unternehmen stellen ihre Praktika in die Onlineplattform ein. Die Interessenten registrieren sich und bekommen Vorschläge aus ihrer Region. Unternehmen und Bewerber entscheiden mit einem Klick, ob sie das Angebot des jeweils anderen annehmen wollen. Die Praktikumswochen im Main-Tauber-Kreis fanden vom 16. Oktober bis zum 3. November statt. Insgesamt 33 Unternehmen boten in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern Tagespraktika an. Laut Arbeitsagentur Schwäbisch-Hall/Tauberbischofsheim waren am 30. Oktober 24 Schülerinnen und Schüler auf dem Anmeldeportal registriert. Wie viele Praktika tatsächlich zustande kamen, wisse man nicht, sagte Verena Kraus von der Pressestelle der Arbeitsagentur. Die nächsten Praktikumswochen finden rund um Ostern 2024 vom 11. März bis zum 5. April statt. Informationen und Anmeldung im Internet unter www. praktikumswoche.de/main-tauber-kreis. bdg