Führungen durch Altstadt und Münz

Denkmal-Tag: Ortskurator zeigt Architektur Wertheims - Ältestes Haus der Stadt in der Münzgasse 2

Wertheim 29.08.2023 - 17:36 Uhr < 1 Min.

Die Alte Münz in der Wertheimer Altstadt. Foto: Stadt Wertheim

Die Führung durch die Wertheimer Altstadt leitet der Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Dr. Jörg Paczkowski. Er beleuchtet bei dem Rundgang die Architektur und die städtebaulichen Aspekte der Gebäude und Denkmäler. Die Führung beginnt um 11.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist im Hof des Rathauses, Mühlenstraße 26.

Auch die Alte Münz öffnet am »Tag des offenen Denkmals« wieder ihre Türen. Bei dem Gebäude in der Münzgasse 2 handelt sich wohl um das älteste Haus Wertheims. Es hat einen repräsentativen Stufengiebelbau aus dem 13. Jahrhundert und einen prägnanten Fachwerkanbau des Bürgermeisters aus dem 16. Jahrhundert. Ab 10 Uhr bietet die Eigentümergemeinschaft, die das historische Gebäude in den letzten Jahren liebevoll restauriert hat, Führungen in halbstündigen Abständen an. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Pressemitteilung Stadt Wertheim