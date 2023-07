Drei Ta­ge voll Par­ty, Spaß und be­son­de­ren Höh­e­punk­ten. Das 54. Wert­hei­mer Alt­stadt­fest zog am Wo­che­n­en­de vie­le Ein­hei­mi­sche und Gäs­te an. Auch ei­ni­ge Tou­ris­ten aus dem Aus­land ge­nos­sen das viel­fäl­ti­ge An­ge­bot. Ge­bo­ten wur­den un­ter an­de­rem 32 Mu­sik-Acts auf neun Büh­nen in der Alt­stadt.