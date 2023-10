Freudenberger Wald steht gut da

Gemeinderat: Gremium beschließt Forsteinrichtungsplanung einstimmig - Veränderung durch den Klimawandel

Freudenberg 19.10.2023 - 14:34 Uhr 3 Min.

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung in Freudenberg gelingt gut. Einstimmig hat der Gemeinderat am Mittwoch die Forsteinrichtung für den Stadtwald von 2024 bis 2033 beschlossen. Foto: Birger-Daniel Grein

In Freudenberg wurde am Mittwochabend einstimmig die Planung für die Jahre 2024 bis 2033 beschlossen. Revierförster Lars Kaller stellte für die erkrankte Forstamtsleiterin die Ergebnisse und Planungen vor.

Zum aktuellen Zustand fasste er zusammen, der Holzvorrat habe gegenüber der Voreinrichtung zugenommen. Die Baumartenanteile ändern sich durch Trockenheit und zufällige Nutzungen. Die Verschiebungen seien aber relativ gering. Die Altersklassenverhältnisse der Bäume seien relativ ausgeglichen. Die Fläche des städtischen Forsts habe durch Ankauf von Privatwald in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen. Waren es Anfang 2014 1076,3 Hektar Forstfläche, seien es zum 1. Januar 2024 bereits 1099,6 Hektar gewesen.

Man kaufe vor allem Grundstücke, die von den Besitzern nicht mehr bewirtschaftet werden oder bewirtschaftet werden können, so Kaller. Ziele sind die Strukturverbesserung sowie die Sicherstellung der Verkehrssicherheit im Bereich der Steilhänge oberhalb öffentlicher Infrastruktur. Bürgermeister Roger Henning ergänzte, man kaufe zu realistischen Preisen. Laut Kaller lag der Holzeinschlag in der vergangenen zehnjährigen Periode bei 108 Prozent der geplanten Menge. Darin enthalten ist allerdings auch eine zufällige Nutzung im abgelaufenen Jahrzehnt von 20 Prozent. Dies entstand vor allem durch Käferholz, Schneebruch und Sturmschäden.

Viele Baumarten nachziehen

Zur Planung erklärte Kaller, man schlage vor, den Holzeinschlag auf 5,9 Festmeter pro Jahr und Hektar für die nächsten zehn Jahre festzulegen. Die Arbeitsschwerpunkte seien in den nächsten Jahren die Verjüngung von Buchen- und Kiefern-Althölzern. Ziel der nächsten Periode sei es, möglichst viele Baumarten auf Verjüngungsflächen nachzuziehen und die klimatoleranten Baumarten, besonders Douglasie, Roteiche, Lärche, Kiefer und viele weitere Baumarten, zu fördern.

Weiteres Ziel sei es, die Erosion an den Hängen zum Main zu verhindern. Letztlich soll zudem eine ausgeglichenes, am besten positives wirtschaftliches Betriebsergebnis erreicht werden. Rat Peter Eckert verwies auf die Bedeutung des Walds für die Wasserspeicherung und damit der Minderung der Folgen von Starkregen. Kaller erklärte dazu, allein ein Baum, der dastehe, nehme viel Wasser auf. Auch der Boden würde mit Bäumen mehr aufnehmen. Henning erklärte, beim Spaziergang durch den Wald habe man den Eindruck, es sehe katastrophal aus. Er freute sich, dass es durch nachhaltige Bewirtschaftung einen Zuwachs in der Holzmenge gibt.

Die Gewinne aus dem Forst seien für den Haushalt wichtig, zentral sei aber die nachhaltige Arbeit im Wald. Hier lobte er das Forstamt sowie Kaller persönlich. Ein Waldbetrieb ohne eigene Waldarbeiter erschwere die Arbeit. Er lobte, was man in Freudenberg unter den gegebenen Bedingungen im Forst erreiche. Auf Frage von Rat Christian Barthel zur Entstehung der Baumzusammensetzung sagte Kaller, man arbeite nicht gegen die Natur. Er ergänzte, das Klima verändere sich so schnell, man wisse nicht, was in 20 Jahren sei.

Aktuell sei die Buche im Optimum. Großes Glück sei, dass man bei den Kiefern im Moment nicht so ein Käferproblem wie Wertheim habe. Man versuche, den Kiefernanteil zur Risikominimierung zu verringern. Hinzu komme, die Baumart komme mit steigenden Durchschnittstemperaturen und vermehrter Trockenheit nicht gut klar. Man bringe zum Vorhandenen aus heutiger Sicht zukunftsfähige Baumarten ein.

Auf Frage von Rat Rolf Döhner zu Biotopbäumen sagte der Revierförster, man sei als einzige Kommune des Landkreises Teil des Förderprogramms »Klimaangepasstes Waldmanagement.« Um gefördert zu werden, müssten fünf Biotopbäume je Hektar stehen bleiben, hinzu kämen Stilllegung von fünf Prozent der Fläche.

Zahlen und Fakten Der Freudenberger Wald Die forstliche Betriebsfläche im Freudenberger Stadtwald wuchs von 2014 bis Anfang 2024 um 23,3 Hektar auf 1099,6 Hektar, davon sind aktuell 66,8 Hektar Nichtholzböden, wie Wege, Wiesen, Stromleitungen und Heiden. Der Holzvorrat wuchs in der vergangenen Planungsperiode um 2014 bis 2023 um 28.685 Vorratsfestmeter (plus sieben Prozent) auf 413.685 Vorratsfestmeter. Besonders häufige Baumarten sind Buchen (33 Prozent), Kiefern (20), Lärchen und Douglasien (jeweils 10). Die Fichte kam bei der Waldinventur 2023 noch auf sieben Prozent. Sie ist laut Revierförster Lars Kaller aber stark rückläufig. Sie werde es in vier bis fünf Jahren nicht mehr geben. 13 Hektar der Waldfläche sind Biotopfläche. 48 Hektar entfallen auf das Naturschutzgebiet "Reiherkolonie" entlang der L 2310 vom Tremhof bis zum ersten großen Steinbuch auf der linken Seite. Reiher gibt es laut Kaller dort seit 30 Jahren nicht mehr, der Naturschutzstatus sei aber nicht wegzubekommen. Weitere 27 Hektar haben als Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiet) die höchste Schutzstufe. Sie liegen rechts von Boxtal sowie unterhalb des Steinbruchs in Ebenheid. Man setzt weiter auf Mischwald. Die Mischung der Bäume entwickelt sich mehr zum Laubholz hin. Angestrebt sind 40 Prozent Buche. Auch Nadelholz soll durch aktive Maßnahmen erhalten werden. In den vergangenen zehn Jahren ab 2014 wurden 60.250 Festmeter eingeschlagen (durchschnittlich 5,9 Festmeter pro Jahr und Hektar), die Planung lag bei 56.000 Hektar (durchschnittlich 5,5 Festmeter pro Jahr und Hektar). Der Holzeinschlag für die Planungsperiode 2024 bis 2033 wurde auf 5,9 Festmeter je Jahr und Hektar (61.000 Festmeter gesamt) festgelegt. Der laufende Gesamtzuwachs für die nächsten zehn Jahre wird auf sieben Festmeter pro Hektar und Jahr prognostiziert. Laut Revierförster sind dies insgesamt rund 20 Festmeter pro Tag nachhaltiger Zuwachs. Dies entspricht etwa einer Lastwagen-Ladung Holz. Etwa 5000 Bäume im Stadtwald sind geförderte Biotopbäume. Sie müssen stehen bleiben. Müssen sie aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt werden, muss das Holz im Wald verbleiben. (bdg)