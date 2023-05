Freudenberger Badesee offiziell eröffnet

Freizeit: Wegen des kühlen Wassers haben Badegäste das Angebot am Wochenende noch nicht genutzt

Freudenberg 15.05.2023 - 11:52 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Freudenberger Badesee am Eröffnungswochenende: Bei Wassertemperaturen von 19 Grad Celsius und Lufttemperaturen unter 20 Grad Celsius trauen sich noch keine Badegäste rein. Foto: Birger-Daniel Grein

Dennoch wartete man am Samstag und Sonntag vergeblich auf Gäste. Rund 19 Grad Celsius Wassertemperatur waren den Gästen dann doch noch zu kühl, und auch die Luft wurde schnell kühl, wenn sich die Sonne hinter Wolke versteckte.

Nur ein DLRG-Schwimmer

Die Verantwortlichen sind aber überzeugt, mit gutem Wetter und wärmerem Wasser wird sich das Areal auch in diesem Jahr mit Einheimischen und Gästen füllen. Einzig ein Aktiver der DLRG habe sich am Samstag zur Eröffnung zum Probeschwimmen in den See gewagt, erklärte Hans Greiner, einer der Badeaufsichten und zugleich Bauhofmitarbeiter der Stadt Freudenberg. Auch zum Start dieser Saison gibt es wieder Neues zum Wohle der Gäste. Bauhofleiter Stefan Zöller erklärte im Gespräch mit unserem Medienhaus, am Steg habe man ein Geländer angebracht. Damit solle das seitliche Hineinspringen in den flachen Nichtschwimmerbereich verhindert werden. »Trotz Verbotsschilds kam es letztes Jahr zu zwei Unfällen, da Leute einen Köpfer in den flachen Bereichen machten«, erinnert er. Dies wolle man so verhindern.

Neuer Plattform-Belag

Außerdem erhielt die anschwimmbare Plattform im See einen neuen Belag aus sibirischer Kiefer. »Diese Kiefernart wächst langsamer als die deutsche Kiefer, die Jahresringe sind eng zusammen, und damit ist das Holz resistenter auch gegen Feuchtigkeit«, so Greiner. Außerdem verschönert ein Hochbeet mit Blumen den Eingangsbereich. Umbauarbeiten hatte es auch im Büro der Badeaufsicht gegeben. Im Regelfall sind jeweils eine Badeaufsicht der Stadt Freudenberg sowie die Kassenkraft vor Ort. Je nach Bedarf kommt weiteres Personal dazu.

Außerdem unterstützt die DLRG Freudenberg wieder an den Wochenenden ehrenamtlich die Badeaufsicht. Greiner erinnerte jedoch daran, dass Eltern weiterhin die Aufsicht über ihre Kinder am und im Wasser haben und diese unbedingt wahrnehmen müssen. Ertrinken erfolge anders als man es in Filmen sehe, nämlich leise, mahnte er. Bei kleinen Kindern reichten dafür schon drei Zentimeter Wassertiefe, wenn der Kopf unter Wasser gelange.

Frisches Quellwasser

Zu den Besonderheiten des Sees zählte er auf, dass es sich um frisches Quellwasser handelt, welches sich laufend erneuert. Zum Strecke schwimmen steht eine Länge von fast 200 Meter bereit. Auf dem See sind auch SUPs und Schlauchboote erlaubt, und es gibt sogar eine kostenlose Kompressorstation zum Aufpumpen, auch freies W-Lan steht bereit. Neu hinzukommen wird in diesem Sommer eine Slackline zwischen den Bäumen.

Bürgermeister Roger Henning ergänzte, man biete zudem 900 kostenlose Schattenparkplätze für die Gäste. Er hoffte auf eine unfallfreie Badesaison, viele Gäste, schöne Stunden am See und dass der Sommer bald kommt.

bInformationen zu Preisen und Öffnungszeiten unter https://www.freudenberg-main.de/de/tourismus-freizeit/wasserspass/badesee

bdg