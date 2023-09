Freudenberger Badesee mit positiver Bilanz trotz Regens und früher Schließung

Freizeit: Rund 22.000 Besucher in diesem Jahr gezählt - Keine schlimmen Unfälle - Lob für DLRGs

Freudenberg 22.09.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Idyllisch liegen der Freudenberger Badesee und die große Anlage um ihn in der Abendsonne. Bis zum nächsten Sommer herrscht dort Pause. Mit der Saison 2022 ist man insgesamt zufrieden. Foto: Birger-Daniel Grein

Laut Bürgermeister Roger Henning besuchten dieses Jahr rund 22.000 Menschen den See. »Es waren etwas weniger als im Vorjahr wegen des schlechten Wetters im August«, sagt er im Gespräch mit unserem Medienhaus.

Sie seien geschätzt jeweils zu einem Drittel aus der Gesamtstadt Freudenberg, aus den Nachbargemeinden und von weiter weg vor allem Campinggäste gekommen. Juli und August seien Hauptsaison am Badessee. »Und davon waren zwei Wochen total verregnet und kühl«, so Henning.

Am 30. August hatte der See vorzeitig schließen müssen. Henning erklärte, das Landratsamt Main-Tauber habe wegen verstärkten Blaualgenwachstums (Cyanobakterien) die Schließung verfügt. »Es waren aber zu keinem Zeitpunkt Toxine im See nachweisbar«, betont der Bürgermeister. Man habe die Anordnung umgesetzt. Man stehe nun im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt, um Rechtssicherheit für die kommenden Jahre zu bekommen, was die Kriterien für eine Schließung betrifft.

Auf dem Informationsschild am See heißt es dazu, nach Rücksprache mit dem Landesgesundheitsamt Stuttgart habe das Gesundheitsamt Main-Tauber eine sofortige Schließung des Sees angeordnet. Die letzte Untersuchung des Wassers habe einen positiven Befund auf Cyanobakterien ergeben. »Beim Zerfall der Cyanobakterien ist eine plötzliche Toxinbildung resultierend«, heißt es weiter auf dem Aushang.

»Wir sind erneut zufrieden, insbesondere da es keine schweren Unfälle gab«, betont der Bürgermeister. Die Bademeister des städtischen Bauhofs und weitere Bauhofmitarbeiter hätten die Anlage am See top in Schuss gehalten. Dies hätten die zahlreichen Besucher wohlwollend und wertschätzend beachtet.

Stefan Zöller, Leiter des Bauhofs, ergänzt, es habe keine Vorfälle mit Badegästen und keinen Stress um Liegeflächen gegeben. Dank der weitläufigen Fläche und vieler Bäume als Schattenspender habe es keinen Schattenneid gegeben. Besonderen Dank sprach Henning abschließend der DLRG Freudenberg und weiteren DLRG-Gruppen für den Wachdienst für die Sicherheit der Badegäste aus.

Mehr Wachstunden als sonst

Andreas Wolz, zweiter Vorsitzender der DLRG Freudenberg, berichtet, man habe in der Saison 2023 mehr als 1000 Wachstunden geleistet. Im Jahresdurchschnitt seien es sonst nur 600 bis 700. Es seien dieses Jahr die meisten Wachstunden seit Beginn der Aufzeichnung gewesen. Grund sei, dass es von Beginn der Pfingstferien bis zum Beginn der Sommerferien an jedem Wochenende und Feiertag tolles Wetter gab und alle an diesen Tagen verstärkt im Einsatz gewesen seien.

Er freute sich, dass es keine schlimmen Unfälle gegeben hat und nie der Rettungsdienst gerufen werden musste. 35-Mal sei Erste Hilfe, vor allem bei kleineren Verletzungen, geleistet worden. Etwa so häufig wie 2022. Dankbar ist Wolz vor allem den DLRG-Gruppen aus Königheim, Osterburken, Königshofen und Bad Mergentheim für die Unterstützung.

Es sei wieder verstärkte Aufklärungsarbeit bei den Eltern nötig gewesen, ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt am Wasser spielen zu lassen oder mit Nichtschwimmern nicht ins tiefe Wasser zu gehen. Durch das Aufhängen entsprechender Hinweisplakate habe sich die Situation aber schon verbessert.

Enge Verbundenheit

Niemand habe Probleme zwischen Badegästen und Wachdiensthelfern gemeldet. »Wir haben aber Lob und Dank von einigen von ihnen bekommen«, freut sich Wolz. Abschließend betont er die Bedeutung des Badesees für die Arbeit der DLRG Freudenberg. Man fühle sich ihm verbunden und unterstütze gerne mit dem Wachdienst.

BIRGER-DANIEL GREIN