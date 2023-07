Freudenberg-Konzern darf Vermop übernehmen

Über­nah­me ge­si­chert: Der Wert­hei­mer Rei­ni­gungs­tech­nik-Spe­zia­list Ver­mop ge­hört ab so­fort zum Freu­den­berg-Kon­zern. Das Bun­des­kar­tell­amt hat der Über­nah­me schon am 29. Ju­ni zu­ge­stimmt. Sie wur­de nun zum 10. Ju­li voll­zo­gen, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung der Freu­den­berg Ho­me and Clea­ning So­lu­ti­ons, dem Un­ter­neh­men hin­ter der Mar­ke Vi­le­da Pro­fes­sio­nal. Schon An­fang Ju­ni hat­te un­ser Me­di­en­haus ex­k­lu­siv über den ge­plan­ten Ver­kauf be­rich­tet, der in Wert­heim et­wa 200 Mit­ar­bei­ter be­trifft.