Freie Bürger Wertheim fühlen OB auf den Zahn

Kommunalpolitik: Herrera Torrez informiert in Nassig über Themen der Stadtpolitik - Energiewende nimmt viel Raum ein

Wertheim 01.06.2023 - 16:22 Uhr 2 Min.

Herrera Torrez berichtete von den Entscheidungen, die getroffen worden seien. So habe die Stadt durch das Wahrnehmen des Vorkaufsrechts für das Schweizer-Stuben-Areal eine langfristige Planung für Wohnbebauung in Bettingen ermöglicht. Zudem sei am Almosenberg mit der Ansiedlung neuer Betriebe und der Entscheidung über die Erweiterung Planungssicherheit geschaffen worden.

Auf dem Reinhardshof sei der Konflikt zwischen Naturschutz und Industrieentwicklung entschärft und in den Ortschaften eine Vielzahl von Neubaugebieten erschlossen worden. Die Leistungen des Familienpasses seien angepasst, einige Kindergärten erweitert und die Soziale Mitte auf dem Wartberg nahezu fertiggestellt worden. Bereits begonnen hätten eine erweiterte Bürgerbeteiligung und die Entwicklung eines Radwegekonzeptes.

Marcus Götz lobte die Entwicklung in der Innenstadt mit der Ausweisung eines Sanierungsgebiets. Er sei gespannt auf das Konzept zur »Stadt an den Flüssen«. Offen sei jedoch noch die Frage von energetischen Maßnahmen im Gebäudebestand der Altstadt. Dazu stellte OB Herrera Torrez fest, dass nicht überall eine klimaneutrale Nahwärmeversorgung möglich sei. Immerhin werde zurzeit geprüft ob Photovoltaikanlagen auf Altstadtdächern machbar seien. Zudem würden derzeit alle städtischen Gebäude auf ihre Photovoltaik-Eignung geprüft.

Götz bemängelte, dass zwar die zukünftigen Standorte der Schulen jetzt festgelegt seien, für die Aula Alte Steige aber noch keine weitergehenden Überlegungen angestellt worden seien. Auf Nachfrage von Olaf Nadler nach einer Digitalisierung der Verwaltung gab Herrera Torrez bekannt, dass die Verwaltung auf eine neue digitale Basis umgestellt und im zukünftigen Bürgerservicezentrum in der Sparkasse ein Abholservice rund um die Uhr eingerichtet werde.

Des Weiteren wurde die Problematik der fehlenden bezahlbaren Sozialwohnungen ins Gespräch gebracht, für die der OB aber auf städtischer Seite keine Lösungsmöglichkeiten gesehen habe. Auf Verwunderung seien die finanziellen Aufwendungen für eine moderne Beleuchtung der Burg gestoßen, während das Thema Burgaufstiegshilfe weiterhin vor sich hinschlummere. Besonders ärgerlich sei, wenn der Europawanderweg im Oberen Haag jahrelang gesperrt sei, ohne dass dort irgendwelche Sanierungsarbeiten erfolgt seien. Hierzu gab Herrera Torrez zumindest der Hoffnung Ausdruck, dass diese Sanierung aufgrund von Fördermitteln in Aussicht stehe, während für eine Burgaufstiegshilfe derzeit keine Mittel zur Verfügung stünden.

Auf eine Nachfrage nach den Leerständen in der Innenstadt meinte der OB, dass sich dort ein Strukturwandel in der Belegung der Geschäfte entwickele, weg von der Grundversorgung der Bevölkerung. Diese Entwicklung beschränke sich aber nicht auf der Innenstadt, auch in den Dörfern schlössen nach und nach Geschäfte zur Nahversorgung.

Zu den Schwerpunkten des zweiten Teils seiner Amtszeit sagte Herrera Torrez, die energetischen Sanierungen und die kommunale Wärmeplanung würden jetzt verstärkt vorangetrieben. Dazu dienten die Sanierung und der Ausbau der Nahwärmenetze ebenso, wie der Beitritt zur Wasserstoff-Allianz, der für die heimische Wirtschaft eine bedeutende Rolle spielen könne. Ein weiterer Schwerpunkt werde die zukünftige Stadtentwicklung unter dem Gesichtspunkt »Leben und Begegnungen am Wasser« sein, die weitreichende Veränderungen im innerstädtischen Bereich mit sich ziehen werde.

