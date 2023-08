Freie Bahn für Radler und Inlineskater im Main-Tauber-Kreis

Autofreier Sonntag am 6. August

MAIN-TAUBER-KREIS 02.08.2023 - 12:06 Uhr 4 Min.

Jetzt noch gähnende Leere, am Autofreien Sonntag ist aber hier am Parkplatz gegenüber der Rosenmühle in Boxtal bestimmt einiges los. Getränke, Verpflegung und viel Musik sind unter anderem für die Fahrer der Promitour vorbereitet. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Planungen hatten bereits nach dem vorherigen Autofreien Sonntag begonnen, laufen also bereits seit Sommer 2022. Dies erklärte Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamts Main-Tauber-Kreis, auf Nachfrage unseres Medienhauses. Das Landratsamt übernehme die Gesamtkoordination, also Werbemaßnahmen, nach Abstimmung mit den Kommunen die Festlegung der Strecke sowie die Kommunikation mit den Partnern. Dazu gehören die Verkehrsbehörden innerhalb des Landratsamts sowie der Großen Kreisstädte Bad Mergentheim und Wertheim, Polizei, Feuerwehr, DRK, Westfrankenbahn und mehr. Außerdem organisiere er die Promitour, die diesmal von Bronnbach nach Freudenberg-Boxtal führt. Teilnehmen werde neben Landrat Christoph Schauder auch Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Kreisrätinnen und Kreisräte sowie Mitglieder des Tourismusverbands. Landrat Schauder werde die Strecke per Muskelkraft, unterstützt von einem Pedelec, zurücklegen, so Moll.

Fahrräder im Alltag nutzen

Die Fahrradclubs in der Region sehen im Autofreien Sonntag auch eine Chance, Menschen für den Drahtesel zu begeistern. Martin Köhler, Vorstandsmitglied des ADFC Main-Tauber, erklärte, man hoffe, dass die vielen Fahrräder, die am Autofreien Sonntag unterwegs sind, nicht ab Montag wieder in der Garage stehen, sondern dass der eine oder andere auf den Geschmack kommt und das Fahrrad auch im Alltag einsetzt. »Es ist ein vielseitiges Fahrzeug und nicht nur für die Freizeit geeignet, sondern auch für den Schul- und Arbeitsweg, zum Einkaufen und für viele andere Alltagsstrecken.«

Sein Vorteil sei, das Abo für das Fitnessstudio könne man kündigen, man müsse keinen Parkplatz mehr suchen, und man bekomme etwas von seiner Umwelt mit. Auch die Spritpreise könnten einem egal sein. »Der Autofreie Sonntag ist daher aus unserer Sicht eine gute Gelegenheit, um sich mal wieder auf den Sattel zu schwingen und zu prüfen, ob diese Haltung nicht auch generell passt, an allen anderen Tagen der Woche, in allen Wochen im Jahr.« Der ADFC Main-Tauber wird mit einem Infostand mit Obstsnacks in Reicholzheim an der Tauberbrücke vertreten sein.

Ralf Reinhard, Vorsitzender der Velo-Freunde Wertheim, betonte, der Aktionstag unterstreiche den Trend zum Radfahren. Dieses Mal würden deutlich mehr E-Biker als in der Vergangenheit dabei sein. »Daher motiviert es sicher viele, eine landschaftlich schöne Straße mal nur für das Fahrrad nutzen zu können.« Der Verein wird mit einer kleinen Gruppe ein Rennrad-Team bilden und versuchen, die Strecke vier Mal zu fahren, also insgesamt rund 200 Kilometer.

Ehrenamtliche im Einsatz

Für die einzelnen Angebote entlang der Strecke sind zahlreiche Ehrenamtliche engagiert. In Boxtals sind es beispielsweise rund 70 ehrenamtliche Helfer aus den Boxtaler Vereinen in drei Schichten, die sich um die Versorgung der Radfahrer und Inlineskater kümmern. Ortsvorsteher Rolf Döhner erklärte, man baue bereits am Freitag auf und am Sonntagabend komplett ab. Auf dem Parkplatz gegenüber der Rosenmühle wird es ein großes Getränkeangebot, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Gegrilltes und Pommes, Softeis aus eigener Maschine sowie Flammkuchen geben. Für Letztere feiere der neue Flammkuchenofen des Dorfs Premiere.

Zwischen 12 und 13 Uhr werde die Prominententour im Dorf ankommen. Dann werden der Landrat sowie Bürgermeister Roger Henning sprechen. »Bei richtig heißem Wetter machen wir zudem eine Abkühlungsstation. Auf jeden Fall wird es einen Informationsstand Tourismus- und Kulturbüro Freudenberg geben«, so Döhner. Dem Bauhof der Stadt Freudenberg, der unter anderem mit Aufbau der Bühne unterstützte, dankte er ausdrücklich.

Zwischen 11.30 und 14.30 Uhr werden dort der Gesangverein und der Musikverein Boxtal die Radfahrer musikalisch unterhalten. Ab 15 Uhr wird Alleinunterhalter Peter Hofmann aus Bürgstadt spielen. »Der Autofreie Sonntag ist immer eine super Veranstaltung, die von der Bevölkerung gerne angenommen wird. Für Vereine ist er auch eine gute Einnahmequelle für ihre Vereinskasse. Alle Gewinne werden unter den helfenden Vereinen verteilt«, so Döhner.

Für die Verkehrsabsicherung der Strecke sind die Aktiven der Feuerwehren im Dienst.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Im Überblick: Angebote rund um den Autofreien Sonntag Der Autofreie Sonntag am 6. August führt von Tauberbischofsheim nach Freudenberg. Die Strecke ist von 9 bis 18 Uhr exklusiv für Radler und Inlineskater reserviert. Aus Sicherheitsgründen ist die Route für den motorisierten Verkehr mindestens 30 Minuten vor und nach der Veranstaltung gesperrt. Die Entscheidung zur Freigabe obliegt den Einsatzkräften vor Ort, heißt es vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Angebote entlang der Strecke: In Freudenberg in der Mainstraße wird es einen Stand der Firma Radler-Eck mit Verkaufsangebot und Pannendienst geben, die örtliche Gastronomie bietet Verpflegung. Für Erholung sorgen unter anderem Kneipp-Becken und ein offener Bücherschrank. Auf dem Tremhof zwischen Freudenberg und Boxtal wird es Speisen und Getränke der Familie Scheurich geben. In Boxtal auf dem Parkplatz gegenüber der Rosenmühle wird es Musik und Verpflegung geben. In der Ortsdurchfahrt von Grünenwört wartet ein Food Truck mit Langos, und es gibt Eis. Für Kinder gibt es eine Wasserabkühlung. Um 9 Uhr ist ein Radgottesdienst geplant. In Bestenheid am Bürgertreff sind Grillspezialitäten, Langos sowie Kuchen vorbereitet In der Wertheimer Altstadt gibt es um 10.30 Uhr einen Radgottesdienst in der Stiftskirche. Es gibt Verpflegung und von 13 bis 16 Uhr Musik auf dem Marktplatz. Das Grafschaftsmuseum hat von 14 bis 17 Uhr mit vergünstigtem Eintritt für Radler geöffnet. Auf der Tauberbrücke gibt es "Wein&mehr" und in der Mühlenstraße erfrischende Getränke. In Waldenhausen an Tauberbrücke bewirten die örtlichen Vereine und Einrichtungen mit traditionellen Gerichten sowie Kuchen. Die Wehr- und Radfahrkirche ist ganztägig geöffnet, um 9 Uhr gibt es dort einen Radgottesdienst. In Reicholzheim an der Tauberbrücke gibt es einen Infostand ADFC Main-Tauber mit Obstsnacks. Auch sind Verpflegungsstände platziert. Außerdem warten im Dorf an der Tauber Spaß mit Bierkastenklettern, Ponyreiten, Traktorfahrten und Hüpfburg. Am Kloster in Bronnbach fällt um 10 Uhr das Startsignal für den Aktionstag, und die Promitour nach Boxtal startet. Alle 30 Minuten gibt es eine Kurzführung im Kloster, währenddessen kann der Akku des Pedelecs aufgeladen werden. Es gibt ein großes gastronomisches Angebot, einen Obststand der AOK und einen Infostand der Ansmann AG. In Gamburg wird am Sportplatz das Gartenfest der Freiwilligen Feuerwehr mit Frühschoppen gefeiert. Nachmittags ist ein Rahmenprogramm für Kinder mit verschiedenen Spielen vorgesehen. In Niklashausen in der Pfeiferstraße verpflegen die örtlichen Vereine. Von 10 bis 17 Uhr hat das Pfeifermuseum mit Steinhauerstube geöffnet, und es gibt Führungen im "Kleinen Dom des Taubertals". In Werbach am Marktplatz versorgen die örtlichen Vereine mit fränkischen Spezialitäten sowie Kuchen. In Hochhausen am Parkplatz nähe Friedhof verpflegt der SV 1946 Hochhausen mit Weißwurst, Wienerle sowie am Nachmittag mit Kuchen. Auf den Tauber-Terrassen in Tauberbischofsheim gibt es ab 11 Uhr Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück sowie Live-Musik. Die Westfrankenbahn bietet Sonderzüge an. (bdg) Informationen zum Programm und den Zugfahrplänen unter www.liebliches-taubertal.de