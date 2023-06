Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Freibad in Bestenheid hat endlich neuen Sprungturm

Photovoltaikanlage und Wärmepumpe kommen noch

Wertheim 23.06.2023 - 11:56 Uhr < 1 Min.

Am Donnerstagabend wurde der neue Sprungturm im Freibad In den Christwiesen offiziell eingeweiht. Foto: Günter Herberich

Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft, freute sich darüber, dass das Prestigeobjekt des Freibads fertig ist. »Ein neuer Sprungturm kommt nicht alle Tage«, meinte er. Immerhin sei es kein Pappenstil gewesen, in den man investiert habe. »Die Kosten der neuen Sprunganlage, inklusive aller notwendigen Arbeiten beliefen sich auf rund 150.000 Euro. Dazu kamen die Kosten für den Abriss des alten Turms von 50.000 Euro.

Weitere Investitionen

Man werde weiter in das Freibad investieren, kündigte er an. Eine neue Photovoltaik-Anlage wurde für die noch freien Flächen auf dem Dach bestellt.

Die Module sind für eine 15,4 kW Leistung ausgelegt. Investiert werden muss noch in die Wärmepumpe. Hier ist in den nächsten Jahren ebenfalls eine Neuanschaffung erforderlich. Geklärt wurde an der neuen Sprunganlage auch, weshalb man keinen Zehn-Meter-Turm angeschafft habe. »Dafür ist das 3,80 Meter tiefe Tauchbecken zu flach. Dies ist maximal für einen Sprung aus fünf Metern Höhe ausgelegt«, erfuhr man von Thomas Beier.

Insgesamt misst der neue Sprungturm eine Höhe von sechs Metern. Der verzinkte Stahl wurde mit einer blauen Spezialfarbe bestrichen, welche gegen Umwelteinflüsse, wie Regen, Hitze, Eis und Kälte, besteht. Dabei habe man sich an den Farben im Emblem der Stadtwerke Wertheim orientiert.

Ab nächster Woche darf der neue Sprungturm offiziell genutzt werden. Von Betriebsleiter und Schwimmmeister Ingo Ortel erfuhren die Aufsichtsratmitglieder, dass sich die Regeln für die Springer an den drei Sprungbrettern geändert haben. »Die Personenanzahl ist begrenzt, dies wird durch das Aufsichtspersonal reguliert. Es geht einfach nicht, dass so viele Springer auf die fünf Meter Plattform gehen«, so Ortel.

GÜNTER HERBERICH