Frankfurt Jazz Bigband erntet begeisterten Applaus auf Burg Wertheim

Wertheim 07.05.2023 - 19:10 Uhr < 1 Min.

Die Frankfurt Jazz Bigband mit Bandleader Wilson Oiveira (rotes Hemd) auf der Wertheimer Burg.

Werner Lohr, selbst Musiker und langjähriger Mitarbeiter beim Hessischen Rundfunk, führte durch das Programm, das bei den Fans fast keine Wünsche offen ließ. Der Schwerpunkt lag auf der Musik der 1930er- und 1940er-Jahre. Bandleader Wilson Oliveira hatte viele Stücke für seine Band arrangiert und griff immer wieder für Soli zu Klarinette oder Saxofon. Überhaupt die Soli: Piano, Bass, Schlagzeug und natürlich die Bläser - fünf Saxofone, vier Posaunen und vier Trompeten - brillierten immer wieder und bekamen begeisterten Szenenapplaus für ihr professionelles Spiel.

»Sing Sing Sing« und »Bei mir bist du schön« von Benny Goodman kamen besonders gut an. Viele Jazzfans hielt es kaum auf den Stühlen. Auch mit »It's wonderful« von George Gershwin bot die Band Jazz vom Feinsten. »Black and Tan Fantasy« von Gershwin mit musikalischen Zitaten von Chopins Trauermarsch in den letzten Takten - genial. Bei »Knickerbocker Holiday« von Kurt Weill sangen die Musiker und präsentierten Lohr als fünften Posaunisten. Saxofonistin Corinna Danzer sorgte dafür, dass aus »Four Brothers« von Woody Herman »Three Brothers and one Sister« wurde. Dass »Moonlight Serenade« von Glenn Miller als zweite Zugabe gespielt wurde, beschwerte der Band stehenden Applaus. Lohr: »Wir kommen gerne wieder.« /Foto:

pefs Folger-Schwab