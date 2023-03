Frankenbahn kostet Main-Tauber-Kreis mehr als eine Million Euro

Regelbetrieb zwischen Lauda und und Osterburken

MAIN-TAUBER-KREIS 30.03.2023 - 16:45 Uhr 3 Min.

Haltende Züge am Bahnhof in Lauda: Das Verkehrsministerium und die beiden Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald haben sich darauf geeinigt, den Regionalbahn-Stundentakt auf der Frankenbahn zwischen Lauda und Osterburken in einen dauerhaften Regelbetrieb zu überführen.

Für diesen Regelbetrieb muss der Main-Tauber-Kreis anteilige Betriebskosten in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro im Jahr 2024 zahlen. Dem stimmte der Kreistag am Mittwoch einstimmig zu.

Der Anschluss des Main-Tauber-Kreises an die Region Heilbronn und die Landeshauptstadt Stuttgart wird mit dem Fahrplanwechsel im Dezember umgestellt. Ab dann fahren die Züge der Frankenbahn - von Würzburg kommend - über Lauda an Werktagen stündlich nach Osterburken nicht wie bisher nur im Probe-, sondern in einem Dauerbetrieb. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg, die Ende Februar vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags durch die beiden Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald unterzeichnet wurde, wurde jetzt bei der Sitzung des Kreistags am Mittwoch in Tauberbischofsheim durch Landrat Chistoph Schauder noch einmal erläutert. Für diesen Regelbetrieb muss der Main-Tauber-Kreis anteilige Betriebskosten in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro jährlich zahlen.

Das Entscheidende an der jetzt getroffenen Vereinbarung sind die Fahrgastzahlen. Das Land Baden-Württemberg hatte für die vollständige Übernahme der Kosten des Regelbetriebs auf der Strecke Lauda-Osterburken mindestens 500 Fahrgäste pro Kilometer-Streckenlänge vorgegeben. Weil diese Fahrgastzahlen auch im zweiten Halbjahr 2022 nicht erreicht werden konnten, kam es nicht zur vollständigen Übernahme der Kosten durch das Land. Im zweiten Halbjahr 2022 wurden die Regionalbahnen auf der Strecke durchschnittlich von 353 Personen je Streckenkilometer genutzt. An einzelnen Tagen seien aber auch »deutlich über 400 Personen je Streckenkilometer« erreicht worden, schilderte Schauder die Fahrgastzahlen.

Mehr Fahrgäste erwartet

Im Vergleich zum Start des Probebetriebs, als durchschnittlich 200 bis 300 Fahrgäste gezählt wurden, nannte Schauder diese Zahlen »grandios«. Zugleich hofft er, dass mit der Einführung des 49-Euro-Tickets und des landesweiten Jugendtickets für 365 Euro die Zahl der Fahrgäste bereits in den kommenden Monaten weiter steigen dürfte. Das ist wichtig, so will es die Vereinbarung mit dem Land, um die Finanzierungskosten des Landkreises zu senken. Denn: Je mehr Fahrgäste in den Zügen zwischen Lauda und Osterburken fahren, desto geringer wird der Zuschuss, den der Kreis an den Betriebskosten aus Steuergeldern aufzubringen hat.

Ab 400 Fahrgästen pro Streckenkilometer würde der Anteil, den der Landkreis an den Betriebskosten aufzubringen hat, nur noch 550.000 Euro betragen. Ab 500 Fahrgästen entfiele er ganz, das Land würde die kompletten Kosten übernehmen, erläuterte Schauder eine Vereinbarung, die im Kreistag am Mittwoch auf allgemeine Zustimmung in den Fraktionen stieß. Vor allem der Passus, dass es bei wieder rückläufigen Fahrgastzahlen keine erneute Erhöhung der Zuschüsse geben werde, sollte laut Schauder Anreiz genug sein, für die Regionalstrecke weiterhin die Werbetrommel zu rühren. Die jeweiligen Stufen bei den Fahrgastzahlen müssen allerdings immer über ein Jahr erreicht oder überschritten werden. Erst dann verringern sich die Zuzahlungen des Landkreises entsprechend. Angesichts der hohen Kosten für den Betrieb der Teilstrecke auf der Frankenbahn betonte der Landrat die Bedeutung der Gesamtstrecke für den gesamten Landkreis. Die Frankenbahn sei die einzige Trasse, die die zwei ICE-Halte Würzburg und Stuttgart verbinde.

Ergänzende Anschlusszüge

Am Knotenpunkt Lauda werde sie zudem durch Anschlüsse der Taubertal- und Maintalbahn ergänzt. Manfred Silberzahn (Boxberg) von der Bürgerinitiative »Frankenbahn für Alle« blickte in seinem kurzen Vortrag noch einmal auf die Vorgeschichte bis zum Abschluss der Vereinbarung. Die jetzt anfallenden anteiligen Betriebskosten nannte er »eine große finanzielle Hürde« für den Landkreis. Er gab zugleich seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Schwelle von 500 Fahrgästen möglichst schnell erreicht werden könne.

Hintergrund: Ausbau Bahnsteige Um die Attraktivität der Frankenbahn auf dem Abschnitt zwischen Lauda und Osterburken weiter zu steigern, braucht es einen Ausbau und die Modernisierung von Bahnsteigen entlang der Strecke, war man sich am Mittwoch im Kreistag einig. Zunächst sollen die Stationen Königshofen, Wölchingen und Eubigheim aufgewertet und ertüchtigt werden. Nach einer Machbarkeitsstudie der Frankenbahn fallen allein für diese drei Projekte Kosten zwischen elf und 19 Millionen Euro an. Der kommunale Anteil davon betrage etwa 25 Prozent, also 2,7 bis 4,8 Millionen Euro, rechnete Landrat Schauder vor. Im Kreistag war man sich einig, dass auch die Deutsche Bahn als Eigentümerin der Gebäude "finanziell in die Pflicht" genommen werden müsse. In den kommenden Monaten, so Schauder, wolle man einen Pakt zur Modernisierung der Halte schließen, bei dem neben der Bahn, das Land, der Landkreis und die Kommunen mit ins Boot genommen werden sollen. gufi