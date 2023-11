Franken haben ein "feines Gehör" fürs Kabarett

Dreschhalle: Helmut Schleich am Samstagabend zu Gast beim TSV Kreuzwertheim mit seinem neuen Programm

Kreuzwertheim 01.11.2023 - 14:45 Uhr 2 Min.

Kabarettist Helmut Schleich kommt am Samstag, 4. November, mit »Das kann man so nicht sagen« in die Dreschhalle Kreuzwertheim. Foto: Susie Knoll

Herr Schleich, sie treten inzwischen seit 25 Jahren als Solokünstler auf. Macht es noch Spaß?

Das macht sehr viel Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Die Bühne war, ist und bleibt in ihrer Direktheit zwischen Publikum und Künstler die Heimat des Kabaretts.

Was hat sich im Laufe der 25 Jahre für einen Kabarettisten geändert?

Die Welt ist enger geworden. Humor soll heute moralischen Vorgaben genügen, Witze werden mitunter als Hetze geframt. Das gab es so vor 25 Jahren nicht. Und da spreche ich nicht von präpotenten Witzen über sexuelle Orientierung oder so, sondern von politischen Witzen zum Beispiel über die woke Bewegung, die ja fortlaufend übers Ziel hinausschießt. Wenn Du Dich über die lustig machst, was ich gerne tue, dann heißt es schnell mal, du machst "rechtes Kabarett". Recht im Sinne von richtig, nehme ich an.

Wo sehen Sie die Zukunft des Kabaretts?

Hoffentlich im Humor und nicht im Predigertum.

Woher nehmen Sie ihre Ideen?

Ideen kommen einem in den Sinn, klar. Aber das passiert nicht, wenn man nicht ständig sammelt, schreibt, beobachtet, auswertet. Wie sagte Hemingway: zehn Prozent Inspiration, 90 Prozent Transpiration.

Warum so gerne Franz-Josef Strauß?

Franz Josef Strauß ist doch der archaische Typus des kraftvollen Bayern schlechthin, noch dazu mit fränkischen Wurzeln. Sein Vater stammte aus der Ansbacher Gegend. Er definiert sich aus dem magischen Dreieck Vitalität, Brutalität und Sentimentalität. Also dem, was die Bayern charakterisiert. Der Drang nach oben einerseits und die Sehnsucht nach unten im Sinne der sentimentalen Erinnerung an Früher. Fast eine Figur aus der "göttlichen Komödie", der sich denkt: "So ein Hund wie ich einer war, wird keiner von Euch kleinen Epigonen jemals werden."

(Wie) reagieren die von Ihnen auf die Schippe genommenen oder parodierten Prominenten?

Mir sind keine Reaktionen bekannt.

Wie ist es für Sie als gebürtigen Oberbayer, im nordwestlichsten Zipfel von Bayern aufzutreten?

Nachdem ich schon in Rostock, Kiel, Bozen und sogar in Brüssel aufgetreten bin, darf ich in Kreuzwertheim geradezu von einem Heimspiel sprechen.

Ist das Publikum anders als "dahoam"?

Naja sicher. Die fränkische Mentalität unterscheidet sich schon von der oberbayerischen. Das macht ja Bayern auch schön. Auch innerhalb Frankens gibts doch spürbare Unterschiede, zum Beispiel zwischen Nürnberg und Würzburg. Vielleicht tragen die Leute in Franken das Herz nicht so auf der Zunge wie in Oberbayern, mag sein. Aber sie haben ein feines Gehör und das ist fürs Kabarett prima.

Lassen sie manche Pointen aus, weil man Sie in Franken vielleicht vom Dialekt her nicht versteht?

Meine Erfahrung ist, je stärker eine Gegend im Dialekt verwurzelt ist, desto leichter tun sich die Leute im Verstehen anderer Dialekte. Insofern bleibe ich da in Unterfranken ganz gelassen. Und ich mache ja doch in erster Linie politisches Kabarett, das betrifft Franken genauso wie München, Frankfurt oder Berlin.

Haben Sie bereits Ideen für ein neues Programm?

Ich arbeite inzwischen anders, nicht mehr in starren Programmschemata. Meine Texte verändere und aktualisiere ich kontinuierlich, sodass schon 2024 das Programm ein anders sein wird wie jetzt. Wenn ich es als komplett neu empfinde, dass bekommt es auch einen neuen Titel. Das war zum letzten Mal im März dieses Jahres der Fall. Also: es lohnt sich immer, in mein Programm zu kommen.

Steffen Schreck