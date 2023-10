Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Forstbetrieb Freudenberg wirtschaftet erfolgreich

2023 soll eine schwarze Null stehen

Freudenberg 19.10.2023 - 14:52 Uhr 1 Min.

Große Teile des Holzes seien in die Sägeindustrie gegangen, zum Beispiel für Bauholz sowohl in Deutschland als auch in die USA und nach China.

Aktuell werde die USA vor allem aus Kanada ausreichend mit Holz versorgt. Auch bei der deutschen Bauindustrie gebe es massive Absatzeinbrüche. »Hier geht aktuell gar nichts.« Das Holz komme auch in der Papierindustrie, Spanplattenproduktion und mehr zum Einsatz. Bürgermeister Roger Henning verwies darauf, dass man Holz aus dem eigenen Wald auch für die künftige Wärmegewinnung kommunaler Einrichtungen nutzen könnte.

195.600 Euro Gewinn

2022 nahm der Forstbetrieb rund 641.000 Euro ein und gab rund 445.400 Euro aus. Der Gewinn lag bei rund 195.600 Euro. Zu den Einnahmen gehören neben den Erlösen aus dem Holzverkauf auch Fördermittel vom Land und weitere Zuschüsse (2022 rund 47.500 Euro) sowie Jagdpachten. Zu den Ausgaben zählen als große Posten neben dem Holzeinschlag beispielsweise über 55.000 Euro für den Wegeunterhalt.

Bürgermeister Henning betonte, dies zeige, man tue etwas an den Wegen. Er verwies dabei darauf, dass seitens der Bürger immer wieder kritisiert werde, es werde nicht genug in diesem Bereich getan. Für Waldkulturen (Neupflanzungen) wurden rund 23.500 Euro ausgegeben. Hinzu kommen weitere Posten.

Nach aktuellem Stand ging Kaller für das laufende Jahr 2023 von einem Gewinn von rund 155.000 Euro aus. Dabei sind die noch für dieses Jahr geplante Ausgaben bereits abgezogen.

Zu den Ansätzen für 2024 berichtete der Revierförster, man rechne mit insgesamt Einnahmen von 249.700 Euro, davon 130.000 Euro aus dem Holzverkauf und 90.800 Euro aus dem Förderprogramm für klimaangepasstes Waldmanagement. Dem gegenüber sollen Ausgaben in Höhe von 255.600 Euro stehen. Damit würde das Jahr 2024 mit einem Ergebnis von minus 5900 Euro abschließen. »Am Ende wird wahrscheinlich eine schwarze Null stehen«, so Kaller.

