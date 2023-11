Fola Dada und Bigband begeistern Wertheimer Publikum

Kultur: Kunstverein Convenartis bietet besonderen Abend mit der Pop- und Jazz-Sängerin - Mehr als 150 Zuhörer in Aula Alte Steige

Wertheim 13.11.2023 - 12:43 Uhr 2 Min.

Jazzgenuss der besonderen Art bot der Convenartis Kunstverein am Sonntag in der Aula Alte Steige. Des war ihm gelungen Fola Dada und die Bigband Würzburg nach Wertheim zu holen.

»Sie trat unter anderem schon in der Elbphilharmonie zusammen mit der SWR-Bigband auf«, zeigte sich Walter Hörnig stolz darüber, sie nach Wertheim holen zu können. Er ist im Convenartis-Vorstand zuständig für das Programm. Dada sei zudem Preisträgerin des Vocal-Jazz-Preises Deutschland 2022. »Es ist eine Offenbarung, sie in Wertheim zu haben.« Es sei eine Auszeichnung, dass sie sich auch in kleinere Städte mit entsprechend angepasster Gage begibt, nicht nur in große Säle. Es spreche besonders für Künstler, wenn es ihnen nicht nur um den Kommerz gehe, sondern auch darum, Musik in die Breite zu tragen.

Dada selbst stellte im Gespräch mit unserem Medienhaus fest: »Konzerte sind immer Begegnung mit Menschen.« Dabei sei die Saalgröße egal. »Wir stehen auf der Bühne, geben unser Bestes und hoffen, dass gute Energie ausgetauscht wird.« Sie spüre in Wertheim ganz großes Wohlwollen. »Ich fühle mich hier willkommen, da bin ich ganz gespannt«, sagte sie nach dem ersten Block des rund zweistündigen Konzerts.

Die über 150 Zuhörer, laut Veranstalter meist zwischen 40 und 70 Jahren, ließen sich nicht nur von der perfekten Musik der Bigband und wunderbaren Stimme von Dada mitreißen, sondern auch von deren Freude und Begeisterung. So sparten sie nicht mit Applaus nach jedem Stück. Hörnig erinnerte sich, man habe wieder mehr mit Jazz anbieten wollen. Ein Mitglied der Würzburger Bigband wohne in Wertheim. Ihn habe man mit dem Anliegen kontaktiert, die Band und Dada nach Wertheim zu holen. Die Band sei sofort begeistert gewesen.

Durch die gemeinsamen Konzerte stehe diese mit Fola Dada im engen Austausch. So habe man das Konzert ermöglicht. Der erste Kontakt sei im Herbst 2022 gewesen. »Da gab es im Terminplan der Mitwirkenden nur noch diesen einen freien Termin für 2023.« Bigband und Dada hätten dafür zugesagt, ohne lange zu überlegen, berichtete Hörnig begeistert.

Ganz bewusst verlegte man das Konzert vom Gewölbekeller in die Aula Alte Steige. Zum einen reiche der Keller für nur rund 90 Zuschauer, so Hörnig, zum anderen sei solch eine akustische Präsenz dort nicht darstellbar. Die Aula habe auch eine bessere akustische Qualität als die Main-Tauber-Halle, und das Ambiente passe besser zu solchen Veranstaltungen. »Daher ist es wichtig, dass wir die Aula haben«, betonte er in Richtung Kommunalpolitik.

Der programmatische Schwerpunkt des Abends lag bei Jazz-Standards. Hörnig schwärmte von melodischen, harmonischen Jazzstücken zumeist mit englischem Text, aber auch einige Stücke in Deutsch. Einige Stücke spielte die Bigband auch ohne Dada. Auch diese begeisterten gleichermaßen. Ulrike Englert, erste Vorsitzende der Bigband, berichtete, die Vorbereitung für solche Konzerte habe bereits vor einem Jahr begonnen. »Fola reißt die Leute mit«, freute sie sich. Für ihre Bigband sei es der erste Auftritt in Wertheim.

