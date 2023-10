Förderkreis Schlösschen im Hofgarten komplett

Mitgliederversammlung

WERTHEIM-HOFGARTEN 26.10.2023 - 15:03 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Museumsleiterin Stefanie Arz (links) mit den neu gewählten Vorstandsmitgliedern Stefan Gläser, Ina Nolte und Rainer Kurtz sowie Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Foto: Petra Folger-Schwab Das Hofgartenschlösschen bietet vielen Künstlern und Musikern die ideale Plattform. Doch hinter all dem steckt eine ganze Menge Arbeit. Der Förderkreis Schlösschen im Hofgarten kümmert sich vorbildlich. Allen voran künftig Alt-OB Stefan Gläser. Foto (Archiv): Michael Geringhoff

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez begrüßte besonders die Ehrenbürger Renate Gassert und Stefan Gläser sowie Christina Schöler. Man wolle nun eine neue Zeit einläuten, einen neuen Weg beschreiten, so der OB.

Gewählt wurden der Erste und der Zweite Vorsitzende. Auch das Amt des Schatzmeisters war seit dem Eintritt von Wolfgang Stein in den Ruhestand vakant und neu zu besetzen (siehe »Förderkreis jetzt wieder in ruhigem Fahrwasser«). Eine weitere Personalie: Beisitzerin Meike Saalmüller musste aus gesundheitlichen Gründen aussteigen.

Stefanie Arz, das »Herz unseres Schlösschens«, wie Markus Herrera Torrez sagte, ließ in einem Rückblick das Jahr 2023 Revue passieren. Im Park wurden sieben Stelen mit Informationen für die Besucher aufgestellt. Ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Lesungen und der Teilnahme am Schlosserlebnistag hat es gegeben. Ein Blick auf den Rest des Jahres und auf 2024 verspricht weitere Konzerte, ein regelmäßig stattfindendes Wiedersehen mit den Werken der Berliner Secession und eine erneute Teilnahme am Schlosserlebnistag. Marc Peschke und Galerist Andreas Greulich werden Werke der »Neuen Romantik« zeigen.

Lange Nacht in drei Museen

Sehr gespannt darf man sein auf ein neues Format. Die Lange Nacht der Museen wird am 15. März in allen drei Wertheimer Museen stattfinden. Dunkle Momente mit Taschenlampeneinsatz auch im Schlösschen sind nur ein Detail, das Stefanie Arz verriet. Ab August werden in der Sonderausstellung »Künstlerfreundschaft« Bilder von Ameli Herzogin von Oldenburg, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und ihrer Studienkollegin Christine Fausel gezeigt. Kuratorin ist Helene von Oldenburg, Tochter der Herzogin.

Anschließend fand die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder statt. Neue Ideen und Impulse durch sie wünschte sich Markus Herrera Torrez für den Förderkreis, der die Stiftung anschieben und ihr Finanzkraft bringen müsse.

Stefan Gläser, Rainer Kurtz und Ina Nolte stellten sich kurz vor. »Da sei ein sehr gutes Vorstandsteam beisammen«, so Herrera Torrez. Alle Drei wurden jeweils einstimmig bei einer Enthaltung gewählt. Schließlich wurde diskutiert, ob im Helmut-Schöler-Saal wieder Bilder oder auch Spiegel aufgehängt werden sollen. Dass zeitweise im ganzen Museum keine Bilder der Berliner Secession zu sehen seien, wurde bemängelt. Als Lösung schlug Stefanie Arz vor, während der Sonderausstellungen im Grünen Salon eine kleine Dauerausstellung zu belassen.

Es werde jedes Jahr einen Zeitabschnitt geben, in dem alle Bilder gezeigt werden. Einen besonderen Aufruf startete Martina König. Sie will mit Wibke Klomp den Park durch eine Krokusblüte im Frühjahr verschönern. Am 4. November von 11 bis 15 Uhr werden 1000 Krokusse eingepflanzt. Unterstützung ist willkommen.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Förderkreis Schlösschen im Hofgarten e.V. Im Förderkreis bemühen sich seit 2001 Mäzene und engagierte Bürger mit großem Erfolg um die Rettung des Schlösschens und des umgebenden Landschaftsgartens, des sogenannten Hofgartens, wie auf der Website des Schlösschens zu lesen ist. Er unterstützt die 2005 gegründete Stiftung. Der komplette Vorstand: 1. Vorsitzender: Stefan Gläser; 2. Vorsitzender (Stellvertreter): Rainer Kurtz; Schatzmeisterin: Ina Nolte Beisitzer: Stefanie Arz; Wibke Klomp; Martina König; Wolfgang Reiner; Georgitta Szabo; Markus Herrera Torrez (Oberbürgermeister laut Satzung geborenes Mitglied) Schriftführerin: Evi Petzold; Kassenprüfer: Eckard Lenz und Walter Scheurich, (pefs) Förderkreis jetzt

wieder in ruhigem Fahrwasser Veränderungen: Drei vakante Posten neu besetzt WERTHEIM. Die letzte ordentliche Mitgliederversammlung des Förderkreises am 14. September 2021 war seinerzeit mit Spannung erwartet worden.

Nach den Turbulenzen um das Ende der Beschäftigung von Jörg Paczkowski als Kurator des Schlösschenmuseums standen Vorsitzender Heiko Albrecht und fünf der sechs Beisitzer bei den anstehenden Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung. Zum Jahresende 2021 hatten 17 Mitglieder ihren Austritt erklärt. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez führte seitdem als Zweiter Vorsitzender die Geschäfte des Vereins.

Im April 2022 musste die Wahl von 2021 bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wiederholt werden. Das Registergericht Mannheim hatte die Zahl der Beisitzer beanstandet. Es waren sieben statt sechs Personen gewählt worden. Einen Vorsitzenden gab es noch immer nicht.

Bei der nun 14. Mitgliederversammlung wurden am Dienstagabend im Helmut-Schöler-Saal drei vakante Posten neu besetzt. Mit Alt-Oberbürgermeister Stefan Gläser, der von 1981 bis 2003 die Geschicke der Main-Tauber-Stadt lenkte, hat der Verein einen neuen Ersten Vorsitzenden, der äußerst gut informiert und vernetzt ist. In seiner Amtszeit kaufte die Stadt Wertheim das Schlösschen, das so vor dem Abbruch gerettet wurde. Als kongenialen Partner bezeichnete der 77-jährige Jurist Gläser den neuen zweiten Vorsitzenden Rainer Kurtz. Nach 40 Jahren als Geschäftsführer von Kurtz-Ersa verfügt auch der 68-jährige Maschinenbauingenieur über ein ausgezeichnetes Netzwerk.

Auf die 40-jährige Ina Nolte, die seit August als Fachbereichsleiterin die inhaltliche Zuständigkeit des pensionierten Wolfgang Stein als Schatzmeister übernommen hat und in das Amt der Schatzmeisterin gewählt wurde, darf man gespannt sein. Sie möchte eigene Fußstapfen hinterlassen, das kulturelle Netzwerk in Wertheim ausbauen und einen offenen Austausch pflegen. ?pefs