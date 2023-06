Neues Wertheimer Hallenbad: Förderantrag auf den Weg gebracht

Zuschuss aus Bundesmitteln beantragt

Wertheim 27.06.2023 - 16:04 Uhr < 1 Min.

Schwimmbad / Hallenbad Wertheim Bildunterschrift 2018-12-28 --> Ein kleines Hallenbad gibt es in Wertheim. Foto: Matthias Schätte

Die Bädergesellschaft, deren Geschäftsführer Thomas Beier die neue Kleinschwimmhalle am Standort des Bestenheider Schulzentrums im Ausschuss vorstellte, geht von Kosten in Höhe von 16,5 Millionen Euro für das Gesamtprojekt aus. Sollte der Wertheimer Zuwendungsantrag mit der höchstmöglichen Förderung von sechs Millionen Euro beschieden werden, kämen auf den städtischen Haushalt Investitionskosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro zu. Die Bädergesellschaft müsste zudem noch einen Kredit in Höhe von 7,7 Millionen Euro aufnehmen, sieht das Finanzierungskonzept vor.

Der Bund hat in den vergangenen Jahren jährlich das Programm »Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur« ausgeschrieben, erläuterte Wertheims Kämmerer Dieter Friedlein die Rahmenbedingungen einer Förderung. Auch, wenn das Förderprogramm grundsätzlich auf die Sanierung kommunaler Sporthallen und Schwimmbäder ausgelegt sei, seien in begründeten Ausnahmefällen auch Ersatzneubauten förderfähig, so Friedlein. Das gelte immer dann, wenn ein Neubau im Vergleich zu einer Sanierung die »nachweislich deutlich wirtschaftlichere und mit Blick auf den Klimaschutz effektivere Variante« darstelle.

Diese Voraussetzungen treffen nach Überzeugung der Stadtverwaltung auf die aus dem Jahr 1963 stammende Kleinschwimmhalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zu. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez machte deutlich, dass der Antrag auf Fördergelder in dieser Höhe kein Spaziergang werde: »Das wird ein harter Wettbewerb in Konkurrenz mit anderen Städten.« Wichtig sei es jetzt, dass alle im Gemeinderat vertretenen Parteien ihre Kontakte zur Bundespolitik verpflegten.

Entschieden werde über die Förderfähigkeit im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Wertheimer CDU hat als erste Partei bereits die Bundestagsabgeordnete Nina Warken (CDU) am Donnerstag zu einer Besichtigung des Hallenbades eingeladen.

gufi