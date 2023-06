Florian Morschheuser ist neuer Obermeister der Metzger und Bäcker

31-jähriger übernimmt Amt in schwieriger Zeit

Main-Tauber-Kreis 22.06.2023 - 11:05 Uhr 2 Min.

Mit 31 Jahren an der Spitze: Florian Morschheuser ist neuer Obermeister der Metzger und Bäcker. Volle Theke: Die Kunden verlangen laut Morschheuser Vielfalt und Qualität - aber lassen sich dann doch wieder auf billige Angebote aus dem Supermarkt ein.

Sein Betrieb Frankenkrone Morschheuser ist mit 30 Mitarbeitern einer der größten im Landkreis. Nach einem Großbrand vor zehn Jahren steht alles stattlich da. Der Senior hat sich weitestgehend zurückgezogen, viel Verantwortung und viel Arbeit liegen beim 31-Jährigen, der seinen Meistertitel seit 2013 hat. Warum er trotz der Aufgaben auch noch Obermeister geworden ist? "Naja", sagt er. Es sei gut, wenn man es den Jungen zutraue. Was den Arbeitsaufwand angehe, müsse man sehen: "Da lasse ich mich auch ein bisschen überraschen." Einiges habe er da natürlich selbst in der Hand.

Metzger und Bäcker, sagt der neue Obermeister, seien eigentlich beides Zukunftsbranchen. Bis vor gut zehn Jahren habe es noch eine Berufsschulklasse fürs Gewerk im nahen Bad Mergentheim gegeben. Allerdings sei es schon lange immer weniger geworden: weniger Interesse, weniger Berufseinsteiger. In der Berufsschule sei der Unterricht für beide Gewerke längst so weit wie möglich zusammengelegt worden, die Innungen auch - vielleicht keine guten Zeichen für die beschworene Zukunftsfähigkeit?

Morschheuser spricht von der Konzentration des Marktes und davon, dass man im Main-Tauber-Kreis nach wie vor eher klein und mittelständisch sei: "Fluch und Segen zugleich", wie er sagt. Die kleineren hätten höhere Kosten, aber auch individuellen Spezialitäten, die für die Kunden attraktiv seien. Und: "Die Kollegen hier halten zusammen." Man mache sich keine gegenseitige Konkurrenz.

So muss es wohl sein, denn die Branche hat Probleme. Da ist der Personal- und Nachwuchsmangel: Bei Bäckern und besonders bei den Metzgern ist der Mangel seit bald 20 Jahren allgegenwärtig. Zu wenige junge Leute wollen in die Branche - und nicht wenige von denen, die es in Erwägung ziehen, haben "menschliche oder fachliche Defizite", wie es Morschheuser ausdrückt.

Die Arbeitszeiten sind ein weiteres Problem: Häufig geht's schon frühs um 4 Uhr los. Morschheuser hat bereits vor Jahren einen "späten" Arbeitsbeginn um 6 Uhr eingeführt. Es sei wichtig, den Leuten entgegenzukommen. Ebenso wichtig sei ein planbarer Feierabend. Erste Kollegen versuchten es bereits mit der Vier-Tage-Woche.

Auch die von der Politik vorangetriebene Kennzeichnung des Fleisches sei zweischneidig: An sich sei dies gut - doch Landwirte, die vor zehn Jahren einen neuen Stall gebaut hätten, könnten nicht von jetzt auf gleich zur Freilandhaltung übergehen. Wieder müssten viele kleinere Erzeuger aufgeben. Der Markt konzentriere sich dann mehr auf große Anbieter - und mit der Regionalität werde es schwieriger.

Dann gebe es noch die Differenz zwischen Wünschen und Tun: Wenn es zur Kasse gehe, schauten viele Verbraucher doch wieder aufs Portemonnaie. Klar zu erkennen sei das unter anderem an den bunten und effektiven Werbungen der Supermarktketten, die versuchten, Kunden mit billigem Fleisch in ihre Geschäfte zu ziehen. Alles in allem hat der neue Obermeister also einiges an Arbeit vor sich.

Hintergrund: Fleischersatz als Alternative? Beim Fleisch habe das Image in den vorigen Jahren gelitten, sagt der neue Obermeister Florian Morschheuser. Tierschutz- und Umweltfragen führten dazu, dass Fleischverzicht en vogue sei: "Dabei ist es doch ein ganz natürliches Produkt." Er zieht den Vergleich zum Fleischersatz, wie ihn einige der Branchenriesen einführten. "Habe ich hier auch schonmal probiert", sagt Morschheuser. Ihm seien große Säcke mit Pulver geliefert worden, den Inhalt rühre man mit Wasser und Öl an, die gewünschte Farbe stelle sich erst beim Kochen ein - vorher sei es fürs Auge eher unschön. "Und die endlose Zutatenliste, diese vielen Pülverchen?", sagt er. Ihm falle es schwer, den sicheren Überblick zu behalten, ob er seinen Kunden das guten Gewissens anbieten könne. Fleisch - möglichst regional - und eine Handvoll Gewürze, da wisse man doch eher, was man habe. Standpunkt des Obermeisters: Für den klassischen Metzger - besonders im ländlichen Raum - sei Fleischersatz derzeit kein wirtschaftlich interessantes Thema.