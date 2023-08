"Fledermäuse haben richtig was drauf"

Fledermaus-Führung: Experte Uwe Scheurich ist ein Batman in Birkenstock - Mit 40 Teilnehmern im Bettingbergtunnel unterwegs

Kreuzwertheim 27.08.2023 - 15:54 Uhr 3 Min.

Fledermaus-Experte Uwe Scheurich ist ein wahrer Batman. Hugo ist nur aus Gummi, die Ohren muss man sich wegdenken, den dicken Bauch auch, dann bleibt eine Zwergfledermaus.

Im Vergleich zur vorangegangenen Führung ist das allerdings ein großer Zuwachs, denn laut Scheurich waren es damals nur acht Besucher. Auf die Frage, wie es den Tieren gehe, zuckt der Fledermausberater mit den Schultern. "Wie soll es schon gehen? Artensterben! Die Fledermäuse sind nach wie vor massiv bedroht." Das Insektensterben nennt Scheurich dabei als Hauptproblem, denn so wird die Nahrung knapp.

Nahrung und Lebensraum wird knapp

"Die Lebensräume auch", schiebt der 60-Jährige hinterher. Sein halbes Leben lang hat er sich intensiv mit Fledermäusen befasst, stand dafür sogar als Fachberater in Diensten des Landes. "Fledermäuse reagieren intensiv auf Störungen ihres Lebensraums und jedes Paar bekommt nur ein Junges pro Jahr. Da ist es sehr schwierig, erlittene Populationsverluste auszugleichen", erklärt er. Kaninchen hätten es da laut Scheurich leichter.

Wie in Kreuzwertheim sind in vielen Orten in Deutschland am Freitag Fledermaus-Fachleute unterwegs, die zur Bat-Night mit ihren Gästen in den Abendhimmel schauen. Hier in der Region ist Uwe Scheurich unangefochten der Fledermausmann: der echte Batman also, nur ohne Cape und Maske, dafür in Birkenstock.

Der achtjährige Paul kennt sich aus

Paul ist acht und extra aus Eschau gekommen. Er hat sich im Vorfeld informiert: "Fledermäuse sind mäuseähnlich", sagt er und weiß natürlich auch, dass sich die Tiere mittels Ultraschall orientieren. Außerdem können Fledermäuse ihre Jungen laut Paul unter Tausenden am Geruch erkennen. Der Achtjährige freut sich überdies, dass er dank der Bat-Night später ins Bett muss.

Dietmar Weis aus Rauenberg ist auch wegen des Tunnels da. Der aufgelassene Kreuzwertheimer Bahntunnel im dortigen Himmelreich ist der Lebensraum der Fledermäuse. "Aber sicher auch ein interessantes Bauwerk für sich genommen", betont Weis. Die meisten anderen Tunnel seien ja verschlossen oder sogar zugemauert, da komme man gar nicht rein, bedauert er.

Der Tunnel lockt

Auch den 45-jährigen Jens Kalkbrenner aus Johannesberg hat der Tunnel gelockt. Bei ihm daheim hätte es auch eine Fledermausführung gegeben, aber nur im Park. "Tunnel ist besser", sagt er. Scheurich verteilt derweil Info-Material und kommt dann ziemlich schnell zur Sache: Er legt seinen Gästen die Bedrohungslage der Fledermäuse dar. Wer ein eigenes Haus habe, könne ein paar Schlupflöcher öffnen und den Tieren Lebensräume anbieten, auch Blühwiesen anlegen, sagt Scheurich. Die Fledermäuse würden es einem danken, indem sie im Sommer die Mücken in Schach hielten.

In einem kurzen Exkurs geht Scheurich auf die Aussage ein, dass Fledermäuse Krankheiten wie das Hantavirus übertrügen. "Schlechte Presse über Jahrzehnte", sagt er. Berechtigt sei diese kaum, auch weil die hier lebenden Arten viel zu klein seien, um einen Menschen beißen zu können. Das Virus wird über das Blut übertragen. Die Sache mit dem Fledermauskot an Bauwerken lasse sich allerdings nicht wegdiskutieren - aber da gebe es Rat und Hilfe.

1200 Stechmücken in einer Nacht gefangen

Scheurich steckt erst einmal die Eckpunkte ab: Eine Zwergfledermaus von nur drei Gramm passt locker in eine Streichholzschachtel, hat aber 20 Zentimeter Spannweite und fängt jede Nacht rund 1200 Stechmücken aus dem Nachthimmel. Eine solche Fledermaus hat er am Vortag an seinem Arbeitsplatz gerettet und sie einen Tag daheim aufgepäppelt. An diesem Abend entlässt er sie in den Himmel. So nah ran an die Tiere kommen die Führungsbesucher sonst nie. Müssen sie auch nicht, betont Scheurich. "Fledermäuse sind Wildtiere und als solche nicht zum Kuscheln gedacht."

Rund 1300 Arten gibt es weltweit, bei uns sind es lediglich rund 25. Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen können. Die größten Exemplare auf dem Kontinent sind die Großen Mausohren. An der Karthause Grünau bei Hasloch besteht seit drei Jahren eine gewaltige Wochenstube mit mehr als 2700 dieser Tiere. Eine Kolonie gab es auch an der Bettinger Autobahnbrücke: "Die ist mittlerweile erloschen", sagt Scheurich.

Echte Gewohnheitstiere

Überhaupt seien Fledermäuse sehr wählerisch, am besten man lasse sie einfach in Ruhe. Ausgesprochene Raritäten gibt es auch: die Mopsfledermaus ist im Kreis Main-Spessart nachgewiesen. Dann geht es an die Details. Die Art ist 50 Millionen Jahre alt und: "Es sind Fledermäuse, die haben richtig was drauf", sagt Scheurich. Sie flögen besser und wendiger als Vögel, schafften trotz ihres geringen Gewichts bis zu 2400 Kilometer bis in ihre Winterquartiere.

Manche fangen die mittels Radar erkannte Beute im Flug, andere Arten können Laufkäfer am Boden erlauschen und dann sicher, sogar unter Blättern, packen. Fledermäuse sind Gewohnheitstiere, brauchen Strukturen, fliegen immer die gleichen Routen, sagt Scheurich. Mit ihrem Radar würden sie im Kopf, wissenschaftlich bewiesen, regelrechte Umgebungskarten anlegen.

Ansonsten geben sie den Forschern noch einige Rätsel auf. Aktuell forsche man daran, dass Fledermäuse offenbar nicht altern und keine körperliche Abnutzung zeigen, bis sie dann, nach zum Teil über 40 Jahren Lebenszeit, sterben. Dann ging es für die Besucher in die Nacht und bei Rotlicht in die Dunkelheit des Bettingberg-Tunnels.

