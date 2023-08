Firmen im Main-Tauber-Kreis zurückhaltender bei Neueinstellungen

Erste Anzeichen für Eintrübung am Arbeitsmarkt

MAIN-TAUBER-KREIS 04.08.2023 - 15:52 Uhr 3 Min.

Die Wertheimer Industrie ist vermehrt auf der Suche nach Fachkräften. Das spiegelt sich in den Meldungen freier Arbeitsstellen bei der Arbeitsagentur wieder. Ihre Zahl ist seit einem Jahr deutlich gestiegen. Foto (Archiv): Axel Häsler

Eine Entwicklung, die sich allerdings nicht für alle Agenturgeschäftsstellen gleichermaßen beobachten lässt. So gingen die Arbeitslosenquoten im Main-Tauber-Kreis und für die Geschäftsstelle Wertheim leicht zurück beziehungsweise stagnierten auf dem Juni-Niveau und wichen damit vom allgemeinen Trend ab.

Anhand dieser Zahlen, davon ist Agenturleiterin Elisabeth Giesen überzeugt, lasse sich demnach »noch keine Eintrübung am Arbeitsmarkt« festmachen. Bei der Nachfrage nach Arbeitskräften sieht das allerdings anders aus. Firmen zeigten sich zunehmend zurückhaltender bei Neusteinstellungen.

Die Arbeitsmarkt-Expertin Giesen macht die Verschlechterung der allgemeinen Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt vor allem an einer Entwicklung fest. Auch, wenn im Juli mit 888 neuen Arbeitsstellen im gesamten Agenturbezirk 45 mehr von den Firmen gemeldet wurden als im Vormonat, waren das 325 weniger als noch im Juli 2022. Der Blick auf den Geschäftsstellenbezirk Wertheim zeigt ähnliche Zahlen: Im nördlichen Landkreis ist der Bestand an freien Stellen um fünf auf 851 im Juli gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das sogar 55 weniger offene Stellen, die die Firmen in der Region besetzen wollten.

Sowohl der Zugang wie auch der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen ist im Vergleich zu 2022 zurückgegangen. Auch bei der Beschäftigung im Bereich der Personaldienstleister sieht Giesen in beiden Entwicklungen Hinweise auf eine Zurückhaltung von Unternehmen bei Neueinstellungen.

Immer noch Fachkräfte gesucht

Gleichzeitig seien Firmen aber immer noch auf der Suche nach Fachkräften. Das allerdings seien »Hinweise auf eine Eintrübung am Arbeitsmarkt«, sagt sie.

»Weiterhin sind bei uns über 8000 freie Arbeitsstellen gemeldet. Der Markt ist also nach wie vor aufnahmefähig - Arbeitskräfte sind dringend gesucht«, beschreibt Elisabeth Giesen die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt. Carolin Krank, Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit in Wertheim, schildert das Beispiel einer Wertheimer Firma, die eine ganz spezifische Arbeitsstelle weiterhin über die Agentur anbiete.

Perfektion gefragt

Allerdings müsse ein Bewerber oder eine Bewerberin »perfekt« geeignet sein, sonst komme es nicht zu einem Vertragsabschluss. Interessenten, die nicht alle geforderten Qualifikationen mitbrächten, würden nicht eingestellt, schildert Krank beispielhaft die Zurückhaltung bei Neueinstellungen.

Andere Hinweise, dass sich die Entwicklung der Arbeitsmarktzahlen im zweiten Halbjahr dieses Jahres verschlechtern könnten, gebe es allerdings derzeit nicht, so Elisabeth Giesen. Anzeichen für eine größere Zahl von Entlassungen kann die Agenturchefin ebenso wenig ausmachen, wie eine nennenswerte Anmeldung von Kurzarbeit im Main-Tauber-Kreis. »Auch Insolvenzen spielen im Moment keine Rolle«, sagt sie.

Problematisch bleibt für viele Firmen weiterhin, den Mangel an Fachkräften zu beheben. Neben Arbeitskräften aus dem Ausland, die über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gezielt angeworben werden müssten, sieht Giesen allerdings auch noch auf dem heimischen Arbeitsmarkt ungenutzte Potenziale, die Arbeitskraftnachfrage zu stillen.

Neben einer längeren Lebensarbeitszeit gerade angesichts des Ausscheidens vieler Beschäftigter der Baby-Boomer-Generation in den kommenden Jahren, müsse auch über neue Arbeitszeitmodelle nachgedacht werden, um Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren. Zudem sei die Berufsberatung gefordert, jungen Schulabgängern Wege aufzuzeigen, wie sie etwa auch Berufe ergriffen, in denen Arbeitskräfte fehlten.

Hubert Hornung, Geschäftsführer des Jobcenters Main-Tauber, setzt darauf, dass es in den kommenden Jahren gelingen könnte, aus der Gruppe der Ukrainer, die in den Landkreis gekommen seien, den Fachkräftemangel zumindest teilweise abzumildern. Viele der Geflüchteten verfügten allerdings derzeit noch nicht über ausreichende Deutschkenntnisse.

Eine Lebensalternative

Abzuwarten bleibe auch, wie lange diese Menschen im Landkreis bleiben wollten. Für viele Jugendliche, die zumeist mit ihren Müttern gekommen seien, sei Deutschland aber eine Lebensalternative. Sie verfügten über ausreichend Sprachkenntnisse und könnten nach der Schule in Berufen einsteigen, in denen es heute an Fachkräften fehle, zeigte er sich zuversichtlich.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Der Arbeitsmarkt Wertheim Die Arbeitslosigkeit im Geschäftsstellenbezirk Wertheim hat sich im Juli um eine auf 622 Personen verringert. Die Arbeitslosenquote lag damit wie schon im Vormonat stabil bei 3,3 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie erst bei drei Prozent gelegen, 70 Menschen weniger waren ohne Arbeit. Seit Jahresbeginn gab es im Geschäftsstellenbezirk Wertheim insgesamt 1186 Arbeitslosmeldungen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einem Plus von 161 Personen entspricht. Zugleich fanden in den ersten sechs Monaten des Jahres aber auch 1192 Arbeit oder gingen in eine Weiterbildungs- oder Fortbildungsmaßnahme. Auffallend ist, dass der Bestand an freien Arbeitsstellen in der Region Wertheim gesunken ist. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es im Juli 55 freie Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Juli 79 neue Arbeitsstellen, 21 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar wurden von den Firmen in der Region 742 freie Arbeitsstellen gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr sind das 252 weniger. gufi