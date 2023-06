"Fiaccolata 2023": Das Licht des Roten Kreuzes weiter tragen

Aktion: Rotkreuz- und Wasserwacht-Helfer transportieren Fackel aus Deutschland ins italienische Solferino - Übergabe in Wertheim

Kreuzwertheim 06.06.2023

Für die jüngsten Helfer und Betreuerin Katharina Beuchert ist die Übergabe der Rotkreuz-Fackel von Baden-Württemberg nach Bayern etwas ganz Besonderes. Übergabe der Rotkreuz-Fackel von Baden-Württemberg nach Bayern: Laura Jäger (rechts) übergibt an Yarvis Boutin. Übergabe der Rotkreuz-Fackel von Baden-Württemberg nach Bayern.

Mit der sogenannten Fiaccolata erinnern Rotkreuzler mit einem Fackellauf im italienischen Solferino seit 1992 alljährlich am 24. Juno an die Gründung der Hilfsorganisation 1864. Einen Fackellauf durch Deutschland im Vorfeld gibt es seit zwei Jahren. Der Main-Tauber-Kreis ist erstmals Schauplatz, und in Wertheim gibt es an diesem Montagnachmittag einen Grenzübertritt: Die Fackel wird vom Jugendrotkreuz des Landesverbandes Baden-Württemberg an den von Bayern übergeben.

Zwei Kreisverbände gemeinsam

Die Fackel ist seit dem Morgen von Heidenheim aus in den Nordzipfel Baden-Württembergs gestartet, begleitet unter anderem von Laura Jäger, Landesleitung des Jugendrotkreuzes Baden-Württemberg und Bildungsreferentin Anne Schäfer aus Stuttgart. Jugendrotkreuzler des Kreisverbandes Bad Mergentheim haben in Tauberbischofsheim die Fackel an die jungen DRKler des Kreisverbandes Tauberbischofsheim übergeben und sind mit ihnen anschließen gemeinsam bis nach Wertheim gereist.

Aus Bayern sind Landesjugendleiterin Yarvis Boutin und Geschäftsführer Jörg Duda eigens von München angereist. Bevor die Fackel an die Bayern übergeben wird, nutzen die Rotkreuzler die Gelegenheit, auf die laufende Kampagne des Jugendrotkreuzes hinzuweisen. Sie steht unter dem Schlagwort »Lautstark« und rückt die Rechte und Meinungen von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt.

Dabei geht es darum, sich einzubringen und alle zu beteiligen. Die Kinder unterstützen das lautstark mit mitgebrachten Tröten. »Dass die Fackel jetzt mit dem Boot über den Fluss fährt, ist wie ein Symbol: Es zeigt, dass das JRK mit seiner Kampagne überall hinkommt und alle erreicht«, erklärt ihnen Anne Schäfer.

Die jüngsten Helfer mit dabei

Die Fackel nach Wertheim begleitet haben neben dem stellvertretenden Kreisgeschäftsführer Uwe Rennhofer und seinem Team auch junge Jugendrotkreuzler aus Brehmen bei Königheim. »Hat mir gut gefallen«, sagt Joris (8) hierher. »Das war spannend. Vor allem, als ich die Fackel halten durfte.« Bei der nächsten derartigen Aktion wäre er sicher wieder dabei, sagt er und lächelt. »Hier am Main war es cool, zwischendrin ein bisschen langweilig«, sagt seine Schwester Corinna. Gegen die Langweile hatten die Betreuer freilich einen Besuch in der Eisdiele und einen Rundgang durch Wertheim parat. Die fünfjährige Clara ist beeindruckt: »Das hat viel Spaß gemacht«, sagt sie über den entscheidenden Part des Tages um 16.37 Uhr. Die baden-württembergischen Jugendrotkreuzler übergeben die Fackel an die Besatzung eines Wasserwacht-Bootes, das in Begleitung zweier Standup-Paddler von Kreuzwertheim aus herübergefahreren ist. Boutin und Duda steigen mit ein, dann geht es nach Kreuzwertheim - und von dort noch am gleichen Abend mainabwärts.

Wasserwacht- und Rotkreuzgruppen wechseln sich bei der Übergabe ab, das Finale steigt schließlich am Abend in Alzenau. Und am Dienstagmittag wandert die Fackel wieder Richtung Osten, als sie auf der Mainbrücke Markheidenfeld an BRKler aus Würzburg überreicht wird.

»Total schön«, sagt Landesleiterin Laura Jäger über die Veranstaltung in Wertheim. »Toll, dass wir beide Kreisverbände aus Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim beteiligten konnten.« Jäger wird die Fackel möglicherweise in gut zwei Wochen noch einmal sehen: Erstmals fährt sie mit einer Rotkreuz-Reisegruppe zum »Finale« nach Solferino. »Alle sagen, dass das sehr beeindruckend ist. Als DRKler sollte man das einmal erlebt haben."

Matthias Schätte

