Feuerwehrgerätehaus Wiebelbach wird auf Vordermann gebracht

Gemeinderat Kreuzwertheim: Objektsanierung kostet die Kommune rund 30.000 Euro - Noch in diesem Jahr Arbeitsbeginn

Kreuzwertheim 31.03.2023 - 13:16 Uhr 3 Min.

Bauunterhalt Feuerwehrhaus in Wiebelbach: Der Gemeinderat Kreuzwertheim hat einiges vor. Foto: Birger-Daniel Grein

Mit der Thematik hatte im September 2021 der Bau- und Umweltausschuss und im November 2021 nicht öffentlich im Gemeinderat beraten. Bürgermeister Klaus Thoma betonte auf telefonische Nachfrage unseres Medienhauses, es stehe außer Frage, dass es gemacht werden müsse.

Gemeinderat Stefan Schuck hatte die Situation vor Ort zusammen mit dem Bauhofleiter geprüft. Die aus seiner Sicht sinnvollen Maßnahmen wurden in der Sitzung besprochen. Folgende Punkte führte Schuck aus:

Schimmel im Keller

Der PVC-Boden im Keller ist mit Schimmel befallen und muss entfernt werden. Anschließend wäre der Estrich anzuschleifen. Es sollte kein neuer Fußbodenbelag verlegt werden. Zudem erachtete man die Anbringung eines kleinen Heizkörpers für sinnvoll. Die Kosten dafür wurden auf rund 1700 Euro beziffert. Es gibt Feuchtigkeits- und Putzschäden im Flur. Eine nachträgliche Abdichtung von außen sei hinsichtlich der erforderlichen Tiefbauarbeiten unwirtschaftlich und deshalb nicht zu empfehlen, heißt es in der Erklärung. Die Putz- und Malerarbeiten könnten zwar immer wieder auftreten, seien aber mit relativ geringem Aufwand wieder in Ordnung zu bringen. Die Kosten wurden auf 500 Euro geschätzt. An der Außentreppe sind die Waschbetonplatten teilweise abgebrochen. Auch das Geländer sei in die Jahre gekommen. Eine nochmalige Instandsetzung des Treppenbelags erscheine unwirtschaftlich. So wurde empfohlen, den Belag der Außentreppe abzubrechen und anschließend mit Sandsteinplatten neu zu belegen sowie das Geländer zu erneuern (etwa 9250 Euro).

Schlecht schließende Tore

Weiterhin schließen die beiden Tore an der Fahrzeughalle schlecht. Außerdem seien die Bodenschwelle und ein Teil am Boden gebrochen. Eine Nachbesserung sei nicht mehr möglich. Als sinnvoll wurde der Austausch der beiden Tore durch zwei Sektionaltore mit Schlupftür und Elektroantrieb erachtet. Zudem sollen die Schwellen am Übergang-Gebäude zum Hof saniert werden (rund 18.500 Euro).

Die Gesamtkosten für die erforderlichen Maßnahmen belaufen sich damit auf rund 30.000 Euro. Die Arbeiten sollen gemäß einstimmigen Gemeinderatsbeschluss dieses Jahr umgesetzt werden, laut Bürgermeister auch, wenn sie teurer werden als geschätzt. Die benötigten Mittel werden in die Finanzplanung 2023 eingestellt. »Die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung in der Fahrzeughalle, Montage eines Durchlauferhitzers und Austausch der Thermostatköpfe Heizkörper, sind bereits beauftragt«, heißt es weiter in der Vorlage. Weitere Punkte würden noch abgeklärt. bdg

Gemeinderat Kreuzwertheim in Kürze

KREUZWERTHEIM. Im Kreuzwertheimer Gemeinderat gab es am Dienstagabend nach telefonischer Nachfrage unseres Medienhauses noch folgende Themen:



?Anfragen und Anliegen: Rat Gerd Flick berichtete, dass der Schaukasten im Eingang des Friedhofs all jenen fehle, die keine Zeitung lesen würden. Bürgermeister Thoma erklärte, man wolle mit dem Bestatter darüber reden, dort Beerdigungstermine aufzuhängen. Außerdem wie Flick darauf hin, dass der Hernster-Brunnen im Wald bei RöttBach nicht laufe. Dies wird die Verwaltung prüfen. Jo Krimm berichtete, im Schaukasten auf gemeindlicher Fläche an der Schaefer-Apotheke hingen viele alte Plakate. Er soll aktualisiert werden.



?Funkmast: Baubeginn des Funkmasts Röttbach soll im Frühjahr sein.



?Schöffenwahl: Einstimmig legte der Gemeinderat die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl fest. Kreuzwertheim fest. Beworben hatten sich Hartmut Elbert, Wolfgang Dietz, Mihsler Tilmann, Hans Becker und Jürgen Drescher. Alle wurden auf die Vorschlagsliste aufgenommen.



?Jahresrechnung 2018: Einstimmig stimmte der Gemeinderat für die Jahresrechnung 2018. Es handelt sich um ein Gesamthaushalt von rund 11,2 Millionen Euro (Vermögens- und Verwaltungshaushalt). Auf Antrag der stellvertretenden Bürgermeisterin Silvia Klee wurde Bürgermeister Klaus Thoma für das Haushaltsjahr 2018 einstimmig entlastet.



?Umbau zur Mehrzweckhalle: Zustimmung gab es für einen Bauantrag zum Umbau eines Schweinemaststalls in eine landwirtschaftliche Mehrzweckhalle im Bereich »Zum Aussiedler« in Unterwittbach. Die Grundfläche des Gebäudes bleibt gleich, es wird aber um 2,36 Meter auf 7,25 Meter erhöht.



?Projekt: In nicht öffentlicher Sitzung vom 7. März stimmte der Gemeinderat der Kostenbeteiligung zum Projekt »Wasser- und Klimaschutz« des Kindergartens Röttbach zu. Es geht um die Lieferung von Stämmen und die Übernahme von Materialkosten für die Umgestaltung von Teilen des Spielbereichs. Voraussetzung für die Zustimmung war, dass kein Unmut entsteht, wenn Maßnahmen eventuell wegen einer möglichen Erweiterung wieder entfernt werden müssen.

??LeerungDder traßeneinläufen Der Auftrag zur Leerung der Straßeneinläufe

und Entsorgung des Räumguts für die Jahre 2023 bis 2025 wurde an die Firma Hauer Kreuzwertheim zum Angebotspreis von rund 5322 Euro brutto vergeben.

??Grünflächenarbeiten: Die Grünflächenarbeiten im Bereich des Markts Kreuzwertheim wurden für das laufende Jahr wieder an die die Mainfränkischen Werkstätten vergeben



?Abwasserbeseitigung: Angenommen wurde die Erhöhung des Betriebsführungsentgeltes der Abwasserbeseitigung Wertheim (ABW) auf rund 336.000 Euro pro Jahr an.



?Glasfaseranschluss: Bürgermeister Klaus Thoma bat die Bürger, sich für einen kostenlosen Glasfaseranschluss durch die Deutsche Telekom anzumelden, auch wenn aktuell noch kein Bedarf an einem entsprechenden Tarif bestehe. Die Vermarktungsphase des Unternehmens in der Marktgemeinde hat begonnen. bdg