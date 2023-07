Feuerwehrfahrzeug wird teurer

Wertheim 12.07.2023 - 14:44 Uhr < 1 Min.

Das Fahrzeug hat dafür eigens Schläuche für eine B-Förderleitung von zwei Kilometern Strecke an Bord. Zudem ist es mit einer Tragkraftpumpe mit einer Leistung von 1500 Litern je Minute ausgerüstet. Ein tragbarer Stromerzeuger und eine Steckleiter mit bis zu sieben Metern Höhe befinden sich ebenfalls auf dem Fahrzeug.

Der Gemeinderat vergab am Montag einstimmig die Bestellung an die Firma Albert Ziegler Feuerschutz GmbH für Kosten in Höhe von insgesamt rund 440.000 Euro. Weil für den Kauf im Haushaltsjahr lediglich 310.000 Euro vorgesehen sind, musste der Gemeinderat überplanmäßigen Ausgaben von 130.000 Euro zustimmen. Weil das Geld für den Neubau des Feuerwehrhauses Sonderriet in Höhe von 1,36 Millionen Euro in diesem Jahr nicht in voller Höhe benötigt werde, so Volker Mohr von der Stadtverwaltung, könne ein Betrag von 130.000 Euro auf die Vergabe des Fahrzeugs umgeschichtet werden.

gufi