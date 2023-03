Ein ei­ge­nes Fest­bier für das im Ju­ni ge­plan­te Feu­er­wehr­ju­bi­läum in Ur­phar ist et­was Au­ßer­ge­wöhn­li­ches. Be­son­ders ist der Ter­min mit den Wehr­leu­ten am Di­ens­ta­g­a­bend in der Kreuz­wert­hei­mer Spess­art-Braue­rei aber auch für den »Bräu«, Fried­rich Wil­helm: Die Co­ro­na-Pan­de­mie scheint über­wun­den - und da­mit auch ei­ne Durst­st­re­cke für die ört­li­chen Braue­rei­en.