Feuerwehr Urphar feiert ausgiebig ihr 150-jähriges Bestehen

Jubiläum

Wertheim 05.06.2023 - 11:37 Uhr 2 Min.

Wertheim 05.06.2023 - 11:37 Uhr

Rasante Motorbootsfahrten auf dem Main ermöglichten die Feuerwehr und das THW Wertheim. Bei der Ehrung verdienter Feuerwehrmänner: Vordere Reihe (von links) Tim Schüßler, Rolf Hörner-Geiger (40 Jahre Dienstzeit), Michael Flegler, (25 Jahre), Stadtbrandmeister Torsten Schmidt, Kreisbrandmeister Andreas Geyer, Uwe Flegler (40 Jahre), und Abteilungskommandant Markus Korteneck. Hintere Reihe (von links) Stadtrat Bernd Hartmannsgruber, Ortsvorsteher Egon Schäfer (Lindelbach), OB Markus Herrera Torres und Ortsvorsteher Detlev Dosch (Urphar).

Gut besucht waren sowohl die reinen Musikveranstaltungen am Freitag und Samstag als auch der Festkommers mit Ehrungen am frühen Sonntagabend. Zuvor hatten zahlreiche Besucher noch Gelegenheit, bei rasanten Motorbootfahrten der Feuerwehr und des THW Wertheim erfrischenden Fahrtwind auf dem Main zu genießen. Die Kinder konnten sich auf einer Hüpfburg und beim Löschwasserspritzen auf dem Mainsportplatz austoben.

Für den stimmlich leicht lädierten Abteilungskommandanten Markus Korteneck führte Ausschussmitglied Tim Schüßler durch das Programm. Das Grußwort für die Stadtverwaltung und den Wertheimer Gemeinderat sprach Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, der seinen Urlaub für die Präsenz in Urphar verkürzt hatte. Die Anfangszeit der Feuerwehr gehe mit den Amtszeiten Kaiser Wilhelms I. und des Reichskanzlers Otto von Bismarck einher.

In Urphar habe sich die Feuerwehr im Laufe der Jahrzehnte als Lebensretter und Hochwasserbekämpfer sowie als lokaler Akteur und Gastgeber bei Festlichkeiten profiliert. Die Stadt honoriere ihre Bedeutung kommendes Jahr mit der Finanzierung eines neuen Einsatzfahrzeugs TSF-W im Wert von 317.000 Euro, ließ der OB wissen.

Historische Meilensteine

Mit einem Blick in die Chronik der Urpharer Wehr erwähnte Tim Schüßler einige historische Meilensteine, wie die Anschaffung einer Magirus-Leiter im Jahr 1898 und eines ersten Tragkraftspritzenfahrzeugs 1968. Bereits seit 1996 gebe es mit Lindelbach eine gemeinsame Jugendfeuerwehr, und vor zwei Jahren sei die Fusion mit der dortigen Wehr erfolgt. Letztlich sei man stolz darauf, dass die Aktiven vor Ort seit 150 Jahren sowohl zum Einsatz als auch zur Fortbildung bereit seien.

Stadtbrandmeister Torsten Schmidt stellte fest, das Jubiläum zeuge von einer nachhaltigen Abteilungsführung und von großer Motivation für den Dienst am Nächsten. In der Zukunft sei zunächst die Beschaffung eines neuen TSF-W vorgesehen, eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wassertank, für das noch in diesem Monat Planungsgespräche stattfinden. Kreisbrandmeister Andreas Geyer überbrachte die Glückwünsche des Landrates und der Feuerwehren im Main-Tauber-Kreis.

Einsätze für den Umweltschutz

Die Bezeichnung »Feuerwehr« beinhalte heute kaum mehr, was die Wehrleute an einsatztechnischen Aufgaben zu bewältigen haben, denn die ursprüngliche Aufgabe der Brandbekämpfung werde in den Alarmstatistiken längst durch Einsätze zu technischen Hilfeleistungen und für den Umweltschutz übertroffen. Damit steigt laut Andreas Geyer auch die Notwendigkeit fundierter Ausbildung und hochwertiger Ausstattung, das Ehrenamt in der Freiwilligen Feuerwehr sei nicht hoch genug einzuschätzen. Die Feuerwehr der Abteilung Urphar/Lindelbach habe seit ihrer Gründung vor 150 Jahren unter Beweis gestellt, dass in ihr die Tradition der Freiwilligen Feuerwehr gepflegt und hochgehalten wird, betonte der Kreisbrandmeister, der dann auch die Ehrung verdienter Wehrmänner vornahm.

Ehrungen

Seit 25 Jahren ist Michael Flegler (Urphar) Mitglied der Urpharer Feuerwehr und erhielt dafür das Ehrenabzeichen in Silber. Uwe Flegler (Urphar) und Rolf Hörner-Geiger (Lindelbach) gehören jeweils 40 Jahre der Feuerwehr an und wurden dafür mit dem goldenen Ehrenzeichen belohnt.

SIEGFRIED ALBERT

Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Urphar Im Überblick: Kurzweiliges Rahmenprogramm Mit einem kurzweiligen Rahmenprogramm sorgte man beim Festkommers anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Urpharer Feuerwehr am Sonntagabend für Abwechslung. Die Gesangsabteilung des SSV Mainperle Urphar/Lindelbach eröffnete das Programm mit einem Willkommenslied und einem Weinlied. Vertretungsweise wurde der Männerchor von Elmar Sührer dirigiert, dem Leiter des Dietenhaner Gesangvereins. Den musikalischen Schlusspunkt setzte der Chor mit "Glocken der Heimat", einem Feuerwehrlied ("Um Hab und Gut zu schützen") und mit einem Bierlied ("Ein kühles, helles Blondes"). Der Feuerwehrthematik hatte sich auch die Showtanzgruppe "Grazy Moves" der Faschingsabteilung des Sportvereins mit ihrem Gastauftritt verschrieben. Die acht entsprechend kostümierten Tänzerinnen begannen mit durchdringendem Sirenengeheul und hatten unter anderem den Feuerwehrsong "Danke Feuerwehr" von Wincent Weiss extra für die Feuerwehr eingeübt. (alsi)