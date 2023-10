Jugendfeuerwehr Kreuzwertheim feiert 50-jähriges Bestehen

Kommandant betont elementare Bedeutung für den aktiven Dienst

Kreuzwertheim 18.10.2023 - 19:40 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Seit 50 Jahren lernt der Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr Kreuzwertheim mit viel Spaß und Teamgeist die Grundlagen der Feuerwehrtechnik. Die Jugend ist die zentrale Nachwuchsquelle für den aktiven Dienst. Archivfoto: Birger-Daniel Grein

Die Jugendfeuerwehr feierte nun ihr 50-jähriges Bestehen.

Gegründet wurde sie 1972. Die Feier zum Jubiläum fand aber erst dieses Jahr statt. In den vergangenen 25 Jahren seien 29 Jugendfeuerwehrmitglieder in die aktive Wehr übergetreten, resümierte Gottschalk zusammen mit Jugendwart Alexander Scholl. »Man merkt, die Eintritte in die Jugend und Übertritte erfolgten immer als Grüppchen«, sagten beide. Scholl betonte, man habe eine sehr erfolgreiche Übertrittsquote. »60 bis 70 Prozent derjenigen, die in die Jugendfeuerwehr eintreten, gehen auch in den aktiven Dienst«, so der Jugendwart. Nach zehn Jahren dort seien aber leider nur noch 30 Prozent aktiv. Der Rest ziehe aus Studien- oder Berufsgründen weg.

Gottschalk fügte hinzu: »Diejenigen sind aber aber oft am neuen Wohnort wieder in der Feuerwehr aktiv.« Scholl stellte fest, Quereinsteiger im Einsatzdienst seien selten, vor allem solche, die dann auch länger aktiv bleiben. Länger dabei seien Quereinsteiger, die herziehen und zuvor schon in einer anderen Wehr aktiv waren. Beide Feuerwehrmänner erklärten, hier wohnende oder in der Marktgemeinde Arbeitende mit Feuerwehrerfahrung seien herzlich willkommen.

20 Gründungsmitglieder

Scholl berichtete, vor 50 Jahren habe man mit 20 Jugendlichen die Jugendfeuerwehr gegründet. Von den Mitgliedern der ersten Jahre seien heute noch 13 Personen in der Feuerwehr Kreuzwertheim aktiv oder passiv Mitglied. 1999 habe man mit 24 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr einen Höchststand erreicht, da 1998 das Eintrittsalter von 14 auf zwölf Jahre abgesenkt worden sei. Bis 1983 seien es im Schnitt 20 Mitglieder gewesen, danach viele Jahre zwischen zehn und 15. Seit 2017 habe man durchschnittlich zehn, aktuell sind es neun zwischen zwölf und 17 Jahren. Nach 2012 habe es ein Jahr mit nur zwei Mitgliedern gegeben, da alle anderen schon in die Einsatzabteilung übertraten. Der Übungsbetrieb sei dennoch weitergegangen. »Er lief die 50 Jahre durchgehend«, freute sich Scholl. 1989 gründete man eine Jugendgruppe der Jugendfeuerwehr für Kinder ab der dritten Klasse, die 2017 zur Kinderfeuerwehr umbenannt wurde. Aktuell wird die Jugendfeuerwehr von Scholl und zwei weiteren Feuerwehrleuten betreut. »Wir waren alle drei schon in der Jugendfeuerwehr.«

In der Kinderfeuerwehr geht es für die aktuell neun Mitglieder um Spiel und Spaß mit ersten Feuerwehrbezügen. So spielen die Jungen und Mädchen zum Beispiel gerne Verstecken im Dunkeln mit der Wärmebildkamera. »Wir wollen die Kinder spielerisch an die Feuerwehr heranführen«, so Scholl. Ausbildung in Feuerwehrthemen gibt es ab der Jugendfeuerwehr. In Kreuzwertheim setzt man auf die modulare Grundausbildung, so dass die meisten Module daraus bereits in der Jugendfeuerwehr abgebildet werden, erklärte er. Mit 16 Jahren können die Jugendlichen dann ihre Prüfung für den aktiven Dienst ablegen, ab 18 Jahren dürfen sie mit in Einsätze.

Neben der Ausbildung gibt es in der Jugendfeuerwehr viele weitere Aktivitäten, so macht man diverse Ausflüge und jedes Jahr eine Weihnachtsfeier. Die Jugendabteilung richtet zudem das Osterfrühstück für alle Feuerwehrmitglieder und deren Familien aus, unterstützt beim Quätschichfest und dem Tag der offenen Tür der Wehr. Erfolgreich ist diese auch beim jährlichen Wissenstest.

Marina Seyfert (12) ist Mitglied der Jugendfeuerwehr und war auch bereits in der Kinderfeuerwehr. »Die Jugendfeuerwehr macht Spaß«, berichtete sie. Ein Vorteil sei auch, dass Mama bei der Jugendfeuerwehr nicht über schmutzige Kleidung schimpft, da diese von der Wehr gereinigt wird. »Die Übungen sind spannend«, ergänzte sie.

Joey Moore (16) startete ebenso schon in der Kinderfeuerwehr. »Man macht etwas Gutes und es ist spannender als andere Hobbys«, sagte er über die Jugendfeuerwehr. Er wolle auf jeden Fall in den aktiven Dienst.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: 50 Jahre Jugendfeuerwehr Kreuzwertheim Gegründet wurde die Jugendfeuerwehr Kreuzwertheim 1972. Sie war damals die erste Jugendfeuerwehr im Altlandkreis Marktheidenfeld. Der Übungsbetrieb startete im Januar 1973 und lief seither ununterbrochen. Erster Jugendwart war Gerhard Wolf (von der Gründung bis 1980). Alle ihm nachfolgenden Jugendwarte waren zuvor Mitglieder in der Jugendfeuerwehr Kreuzwertheim. Aus ihr gingen auch viele spätere Führungskräfte der Wehr hervor. Zweiter Jugendwart war Hans Schütz (bis 1986). Er war später erst stellvertretender Kommandant, dann Kommandant. Ihm folgte Jürgen Becher (Jugendwart 1987-1992), auch er war später stellvertretender Kommandant. Von 1992 bis 2002 führte Martin Fürle die Jugendfeuerwehr. Seit 2003 ist es Alexander Scholl, der das Amt des Jugendwarts inne hat. Zu den Höhepunkten aus 50 Jahren Jugendfeuerwehr Kreuzwertheim gehören das mehrfache erfolgreiche Ablegen von bayerischer Leistungsspange, deutscher Jugendspange und Jugendleistungsprüfungen. Die Feuerwehr Kreuzwertheim führt laut ihrem Kommandanten Andreas Gottschalk seit eh und je die Grundausbildung selbst durch, seit 2016 im modularen System. Zu den weiteren Höhepunkten in 50 Jahren Jugendfeuerwehr gehörten Fahrten zur Interschutz und ein Mehrtagesausflug nach Bad Alexandersbad sowie das jahrelange Durchführen des Johannesfeuers in den Bachwiesen der Marktgemeinde. Seit 1989 wurden Mädchen in die Jugendfeuerwehr aufgenommen, 1993 wechselte die erste Frau in den aktiven Dienst. Seit 1995 hat die Jugendfeuerwehr einheitliche Jugendschutzanzüge. Zuvor trugen sie die Schutzkleidung der Erwachsenen. Zum Jubiläumsfest hatte man 50 Personen eingeladen, die früher oder heute in der Jugendfeuerwehr aktiv waren/sind und noch heute Mitglied der Wehr sind, teils auch passiv. Rund 30 kamen. Es gab Kaffee und Kuchen, Reden zum Jubiläum, einen Rückblick auf fünf Jahrzehnte als Fotoshow, ein Abendessen und gemütliches Zusammensein. ()