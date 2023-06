Festsonntag für die ganze Familie bei den Nassiger Schützen

Verein feiert 100-jähriges Bestehen

Wertheim 26.06.2023 - 16:34 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Höhepunkt des Schützenjubiläums in Nassig: der große Festumzug durchs Dorf am Sonntagvormittag.

Am frühen Vormittag zog der Posaunenchor Nassig-Sonderriet durch den gesamten Ort, um an fünf Stationen mit jeweils drei Chorälen die Bevölkerung zu wecken. Die Einwohner standen bei Ankunft der Musiker schon bereit, um ihnen mit Applaus zu danken. Am Vormittag fand zum Jubiläum ein evangelischer Gottesdienst mit Pfarrer Christoph Brandt in der Auferstehungskirche statt.

Zu den Höhepunkten des Tages zählte der große Umzug durchs Dorf, an dem Mitglieder aller Nassiger Vereine und 16 Schützenvereine aus der weiten Region teilnahmen. Neben vielen Fußgruppen waren auch mehrere Pferdewagen und ein Oldtimer unterwegs. Musikalisch begleitet wurde der Umzug von den Fränkischen Herolden Dertingen. Start und Ankunft gaben die Böllerschützen Maingau lautstark bekannt. Der Zug war am Straßenrand von vielen Menschen gesäumt.

Zum Frühschoppen spielten in der Wildbachhalle der Fanfarenzug Dertingen sowie die Jagdhornbläser Umpfenbach. Anschließend übernahm die Hundheimer Mussich. Im Außenbereich sorgten die beiden Nassiger DJs Steven Kühlinger und Michael Holtzhäuser nacheinander für Unterhaltung. Für Kinder und Erwachsene gab es am Nachmittag neben der Halle vieles zu erleben. So wurden zeitweise Planwagenfahrten angeboten. Diese mussten wegen der großen Hitze aber zum Schutz der Pferde beendet werden.

Die Gäste konnten die einzelnen Bereiche des Schießsports und der Vereinsangebote ausprobieren, sei es am großen Schießwagen, dem Bogenschießen oder am Lichtgewehr. Für die Kinder gab es unter anderem Schminken, verschiedene Spiele, einen Barfußpfad und die rollende Waldschule. Zeitweise kam bei den Wasserspielen der historische Spritzenwagen der Feuerwehr Nassig zum Einsatz. Für die Helfer war das Pumpen daran mit großem Krafteinsatz und Schnelligkeit verbunden.

Einen Rückblick auf die umfangreiche Geschichte des Vereins bekam man in der Ausstellung mit Bildern und Dokumenten und bei der Fotoprojektion an der Hallenwand. Außerdem berichtete Hubert Dosch, unter anderem Vorsitzender des Vereins von 2008 bis 2018, aus der 100-jährigen Geschichte.

Am Sonntagnachmittag wurden in einem Wettbewerbsschießen die Schützenscheiben zum Jubiläum vergeben. Mitglieder des Schützenvereins hatten sie von Hand gemalt. Für die Jugend wurde eine eigene Ehrenscheibe entworfen, die die Inhalte der Vereinsfahne zeigt. Diese erschoss sich Marlon Kraxner. Die Schützenscheibe des Schützenkreises I Main-Tauber zeigt die Wappen der Mitgliedsgemeinden. Um sie wetteiferten die älteren Schützen. Sie ging an Stefan Brünner. Um die Vereinsscheibe konnte jedes Vereinsmitglied schießen. Siegreich war Bruno Kunkel. Die Scheibe zeigt alte und neue Schule des Dorfs sowie Kirche und Kirchplatz.

Sadowski Resümee war am Sonntagnachmittag von Begeisterung und Dankbarkeit geprägt. Man erlebe am Fest einen faszinierenden Teamgeist, betonte er. Man sei von Gästen überrannt worden, mit so einer riesigen Anzahl habe man nicht gerechnet. Bereits um 12 Uhr seien am Sonntag zwischen 700 und 800 Gäste gleichzeitig auf dem Gelände gewesen. Das Fest sei total harmonisch verlaufen, und die Leute seien begeistert gewesen, freute er sich. »Es ist toll, dass das ganze Dorf mitgefeiert hat und auch viele Gäste von außerhalb gekommen sind.«

Weitere Fotos vom Jubiläumswochenende unter https://www.main-echo.de

bdg