Festredner Hagel fordert Leistung und Fleiß

Politischer Frühschoppen:Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion hat das »Gewusst wie« im Külsheimer Festzelt parat

Külsheim 10.09.2023 - 16:41 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bundestagsabgeordnete Nina Warken, Festredner Manuel Hagel, Bürgermeister Thomas Schreglmann und Landrat Christoph Schauder im Festzelt in Külsheim. Foto: Geringhoff

Der jugendliche Durchstarter war bereits zweimal Stimmenkönig aller Wahlkreiskandidaten der Landes-CDU.

Im Festzelt ist es schwer, Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann zu toppen, der nimmt wie üblich kein Blatt vor den Mund und haltlose Beschönigungen wird man bei Schreglmann auch nicht hören. Das Fazit aus seiner Begrüßung: Es geht bergab und das viel schneller, als mancher denkt. Zwar wird in seiner Stadt in diesem Jahr investiert, was das Zeug hält - fast zehn Millionen Euro anstatt der üblichen drei bis vier -, aber das sollte es dann fürs Erste auch gewesen sein. Schreglmann spricht davon, den Gürtel enger zu schnallen, beklagt eine nach wie vor ausufernde Bürokratie, die »zum Teil völlig gaga ist« und überhaupt den Niedergang des Landes. Erfolglose Sportler, verweichlichte Kinder, zu viel Bio und viel zu wenig Power.

Soweit die Vorlage für den Mann aus der Landes-CDU und natürlich hatte dieser Manuel Hagel das »Gewusst Wie« fürs Festzelt parat. Kultur, Vereine, das Miteinander stärken und es auch in die Festzelte tragen, das gehöre zum Land und kräftige auch dessen Jugend. Nicht von ungefähr sei die Jugendkriminalität in Bayern und Baden-Württemberg fünfmal niedriger als anderswo. Gut auch, dass man am Miteinander festhalte und auch nach Corona unbeirrt am großen Markt festhalte - eine Leistung der Stadt Külsheim.

Überhaupt Leistung: Darauf werde zu wenig geschaut, viel zu viel werde weichgespült, denkt Hagel. Wettbewerb und der Umgang mit Niederlagen sei gerade für die Entwicklung junger Menschen wichtig, später dann auch im Verein, bei der Feuerwehr und im Mittelstand, der das Geld verdiene. »Leistung und Fleiß sind Tugenden, die muss man hochhalten, dafür muss man sich einsetzen«, forderte Hagel. Anderswo sei man im Moment besser. Chinas neue Seidenstraße stelle eine massive Bedrohung dar, die die Wertschöpfung abwandern lasse. »Statt auf das Wichtige zu achten, führen wir hier Debatten über die Abschaffung der Mohrenstraßen. Die Chinesen lachen sich kaputt.«

Erfolg sei eine Frage der Haltung, sagte Hagel. Nur so habe Baden-Württemberg es vom armen Agrarstaat an die Spitze der weltweiten Innovation geschafft. Es komme aufs Ärmelhochkrempeln an, sagte Hagel. Die absolut falsche Haltung hätten da hingegen jene Umweltkleber, die Feuerwehr und Notdienste in unnötige Gefahr brächten. »Das sind Straftäter«, wetterte Hagel und kritisierte Bürgermeister, die den Dialog mit den Klimaklebern suchten. »Sich mit solchen Leuten zusammensetzen, das ist die absolut falsche Haltung« - die Politik werde die Probleme lösen. Da sei es bedenklich, dass das Vertrauen in die Politik sinke - nur noch die Hälfte der Landesbürger glaube an die Demokratie. Schuld sei auch der Staat selbst. Er drangsaliere die Bürger zu sehr im Privaten und erwecke den Eindruck, als lasse er die wirklich wichtigen Probleme außer Acht. »Ein Leben der Regelungen ist ein Leben ohne Freiheit«, sagte Hagel und rief zu mehr Eigenverantwortung auf.

MICHAEL GERINGHOFF