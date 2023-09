Feiern und dabei Gutes tun

Stichwort: Verein "Freunde der Stadt Wertheim"

Den Verein "Freunde der Stadt Wertheim" gibt seit Weihnachten 2017. Der festgeschriebene Vereinszweck liegt in der Förderung von Sport und Kultur. Laufende und vergangene Engagements - so für die Tafel oder aktuell die Aktion Regenbogen - erweitern das Hilfespektrum ins Soziale. Immer im Blick ist das Wohl junger Leute - auch über die Förderung von Jugendarbeit in anderen Vereinen. Die letzte Spende ging an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Sonnenschein, zuvor an die Station Giraffe am Würzburger Missio und viele andere Begünstigte. Auch als Fördermitglied kann man Freund der Freunde werden.

Weitere Informationen im Internet unter www.freunde-stadt-wertheim.de