Feiern mit Nachbarn

Von Gusti Kirchhoff

22.06.2023 - 17:59 Uhr 1 Min.

Wie und wo soll das denn stattfinden und was müssen wir alles organisieren? Das geht doch gar nicht so kurzfristig. Wer besorgt den Wein, das Bier, Limo und Selterswasser? Wer kocht oder backt? Wo kriegen wir die Brauereibänke und Tische her - und noch wichtiger, wer stellt sie auf?

Können und dürfen wir überhaupt noch die Untere Fürstin-Margarete-Straße sperren und vor jedem Haus einen Stand aufbauen, so wie es zum ersten und leider auch letzten Mal im Jahr 1981 war? Ein traumhafter Sonntag war es damals, und wir wollten dies unbedingt wenigstens einmal im Jahr wiederholen..!

Erinnerungen

Nun sind tatsächlich über 40 Jahre vergangen, unglaublich! Viele vertraute liebe Nachbarn gibt es nicht mehr. Wir paar Überlebenden erzählen heute noch manchmal davon. Von den Sträußen mit Wiesen- oder Gartenblumen auf jedem Tisch mit den blau-weißen Tischdecken. Und von den 700 Kartoffelklößen, die in unserer Garage geformt und in riesigen Töpfen gekocht und zum gemischten Braten mit Rotkraut serviert wurden.

Oder von den hausgemachten Kuchen, die der Nachbar, Bäcker von Beruf, vor seinem Haus aufbaute. Am nächsten Haus gab es Käse in allen Variationen, hausgemachten Kochkäse und angemachten Camembert, sogenannten Obatzter, Salzstangen und Brezeln.

Dann war da noch unsere Frau Hünlein, die im hohen Alter einen Stand mit den geräucherten Forellen beaufsichtigte. Sie stand den ganzen Tag strahlend dahinter - und am Abend gab sie bekannt: »Das machen wir jetzt jedes Jahr«!

So, wo ist die Zeit geblieben? Nun also dieser Prospekt im Briefkasten. »Nachbarschaftswochen« steht groß auf der ersten Seite. Endlich!

Doch kein Straßenfest

Leider stellt sich bei näherem Ansehen heraus, dass dies wohl nicht so gemeint ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Da empfiehlt mir »meine Technik-Nachbarin« (Originalwortlaut) Elektrogeräte aller Art und will wohl nicht mit mir und meinen Nachbarn ein Straßenfest feiern.

Schade, die Idee wäre doch gut. Ich bin ja nun auch etwa so alt, wie damals unsere Frau Hünlein und ich würde am Abend auch ganz sicher sagen: »Das machen wir jetzt jedes Jahr«!