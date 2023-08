Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fehler der Polizei - Verfahren eingestellt

Gericht: Falscher Zeuge in den Akten vermerkt

Wertheim 30.08.2023 - 18:46 Uhr < 1 Min.

Noch im Gerichtssaal bekam der Angeklagte seinen Führerschein wieder und küsste diesen demonstrativ.

Noch im Gerichtssaal bekam der Angeklagte seinen Führerschein wieder und küsste diesen demonstrativ.

Zuvor hatte sein Rechtsanwalt erklärt, sein Mandant bestreite, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Zudem habe er die Belehrungen der Polizei nicht verstanden. Der 55-Jährige benötigte für die Verhandlung einen Dolmetscher.

In der Polizeiakte war ein Zeuge vermerkt, der am fraglichen Tag beobachtet haben soll, wie ein Auto von der Fahrbahn abkam, und der daraufhin die Polizei verständigt haben soll. Dorch im Zeugenstand zeigte sich der 65-Jährige reichlich verwundert: Er könne die Tat zum besagten Zeitpunkt nicht gesehen haben, denn er habe sich in einem stationären Klinikaufenthalt befunden.

Einer der beteiligten Polizisten bekam im Zeugenstand den Unmut der Richterin über den Patzer zu spüren. Den Fehler konnte er sich nicht erklären. Er schilderte, dass er und sein Kollege am Einstzort zunächst keinen Fahrer angetroffen hätten. Dieser sei »angeschwankt« gekommen. Deswegen seien sie mit dem 55-Jährigen zum Bluttest ins Krankenhaus nach Wertheim gefahren. Die Frage, in welcher Sprache sie sich mit dem Angeklagten verständigt hätten, konnte der Polizist nicht beantworten.

Da der Sachverhalt nicht zu klären war und der Angeklagte bereits seit etwa sechs Monaten ohne Führerschein war, regte die Richterin an, das Verfahren einzustellen. Dem stimmten Anwalt und Staatsanwältin zu.

saku/bal