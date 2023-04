Freu­den­berg-Wes­sen­tal. Das Ver­sie­gen der Qu­el­le am Wes­sen­ta­ler Dorf­brun­nen hat beim "mo­bi­len Rat­haus vor Ort" am Di­ens­ta­g­a­bend im Mit­tel­punkt ge­stan­den. Fer­ner be­schäf­tig­te sich das Gre­mi­um sich mit der al­ten Sand­stein­mau­er am Feu­er­wehr­haus. Dort sind Schä­den zu se­hen. Ei­ne Sa­nie­rung ist nach ers­ter Ein­schät­zung der­zeit aber nicht not­wen­dig.