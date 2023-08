Faustschlag am Vatertag in Boxtal sorgt für Schädel-Hirn-Trauma

»Wir ge­hen selbst­ver­ständ­lich in Be­ru­fung, das ist ein Un­ding, so et­was ha­be ich ja noch nie er­lebt«, der Großh­eu­ba­cher An­walt wuss­te, gleich nach der Sit­zung am Wert­hei­mer Amts­ge­richt am Mitt­woch, was als Nächs­tes zu tun ist.