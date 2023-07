Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Fast 4500 Stunden für das Ahrtal geleistet

Ehrenamt: Helfer des THW Ortsverband Wertheim für herausragenden Einsatz bei der Flutkatastrophe 2021 ausgezeichnet

Wertheim 23.07.2023 - 12:11 Uhr 2 Min.

Die THW Aktiven die 2021 im und für das Ahrtal im Einsatz waren wurden am Freitag mit dem Abzeichne Flut des THW Landesverband Baden-Württemberg ausgezeichnet. Dank erhielten sie von Vertretern aus THW-Führung und Politik. Im Hintergrund zu sehen sind die Fahrzeuge, die auch im Ahrtal im Einsatz waren.

Für ihre herausragende Leistung wurde ihnen am Samstag in der THW-Unterkunft das Einsatzzeichen Flut 2021 des THW Landesverbands Baden-Württemberg verliehen. Zusätzlich zur extra aufgelegten Bandschnalle Flut gab es Urkunden, in denen die besonderen Verdienste und der große Einsatz des Helfers oder der Helferin gewürdigt wurden. Dank und Ehrung gab es auch für die Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter für die Hilfe freistellten.

Sie bekamen neben den Urkunden auch einen eigenes für die Auszeichnung angefertigten Glaswürfel. Organisiert wurde der Ehrungsabend vom Ortsverband Wertheim, der auch das Kochen dafür selbst übernahm. Am Abend sind 21 der 30 Helfer persönlich geehrt worden, die Auszeichnung der weiteren neun wird nachgeholt.

THW Ortsbeauftragter Patrick Tschürtz dankte neben den Helfern auch ihren Arbeitgebern. Die Freistellung für THW-Einsätze sei zwar gesetzlich geregelt. Man könne jedoch nur den Arbeitslohn ersetzen, aber nicht die dann im Unternehmen fehlende Fachkraft.

Die Ehrung erfolge unabhängig davon, wo die Helferin oder der Helfer im Zusammenhang mit dem Fluteinsatz angepackt habe. Er gedachte auch den Opfern der Flut. Der Einsatz habe psychische Spuren hinterlassen. »Die Geräusche aus dem Einsatz bleiben auch mir im Kopf« berichtete er über seien persönliche Erfahrung. In Erinnerung blieben auch die ersten Eindrücke von der Katastrophe, wenn man über die Bergkuppe gefahren und das ganze Ausmaß im Tal gesehen habe.

»Wir sind eine tragende Säule im Bevölkerungsschutz in Deutschland, ohne ehrenamtliches Engagement unserer Helferinnen und Helfer wäre keine Hilfeleistung möglich«, resümierte er den Einsatz. Weiter erklärte er, man freue sich über jeden neuen Aktiven im THW.

Besondere Würdigung

Die Abzeichen wurden von Dietmar Löffler, Landesbeauftragter des THW-Landesverband Baden-Württemberg einzeln an jeden Helfer verliehen. Unterstützt wurde er dabei vom Ortsbeauftragten sowie Vertretern aus Politik und Landratsamt.

Man habe als Landesverband schon während des Einsatzes gesagt, dass dieser besonders gewürdigt werden müsse. So sei die Bandschnalle Flut des Landesverbands entstanden. Er ging auf die hohe Bedeutung der ehrenamtlichen Hilfs- und Rettungsorganisationen aber auch der beruflichen Blaulichtorganisationen ein. All deren Aktive seien bereit, ihr Leib und Leben für die Hilfe für andere einzusetzen, dies sei bemerkenswert.

Wichtig für die Stadt

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez dankte den Geehrten auch im Namen der Stadt Wertheim für ihren großartigen Einsatz während der langen und kräftezehrenden Flutkatastrophe. Er betonte die Bedeutung des THW-Ortsverbands Wertheim für die eigene Stadt, nicht nur im Hochwasserfall.

Bundestagsabgeordnete Nina Warken sagte, die Geehrten seien ein Lichtblick für die Menschen im Ahrtal gewesen. Im damaligen Katastrophengebiet sei noch nicht alles wieder gut. Hier müssten Land und Bund noch Hausaufgaben machen.

Jürgen Segeritz, stellvertretender Leiter der Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz, Rettungswesen im Landratsamt Main-Tauber, erinnerte sich an seinen persönlichen Einsatz im Katastrophengebiet mit dem Hochwasserzug Main-Tauber der Feuerwehr. Die große Stärke des THW sei dessen Durchhaltevermögen auch bei langen Einsatzlagen.

Thomas Düll, damaliger Gruppenführer der Fachgruppe Wassergefahren des THW-Ortsverbands Wertheim, erinnerte an die vielfältigen Hilfeleistungen des Ortsverbands in der Zeit vom 15. Juli bis 23. Oktober 2022. Es seien insgesamt 4477,5 Einsatzstunden geleistet worden. Die Leute im Ahrtal seine froh über jede Hilfe gewesen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Die Geehrten mit dem Ehrenzeichen Flut Folgende THW-Helfer wurden am Samstag mit dem Ehrenzeichen Flut 2021 von THW Landesverband Baden-Württemberg für ihren Einsatz im Ahrtal ausgezeichnet. Andreas Herr, Cedrick Thoma, Gunter Leonhardt, Holger Oberdorf, Jamie Siebe, Janik Nenner, Katharina Gerberich, Kenny Siebe, Lukas Merola, Marius Leonhardt, Markus Günzelmann, Matthias Bartho, Max Bruns, Maximilian Gerberich, Oliwia Laska, Patrick Tschürtz, Thomas Düll, Thomas Rusnack, Thorsten Knopf, Tobias Kraus und Tom Fischer. Nachgeholt wird die Ehrung bei Jan-Peter Kluge, Daniel Mittelsdorf, Fabian Schwarz, Mark Meisel, Matthias Weitz, Nina Albrecht, Richard Eisfeld, Richard Eisfeld, Steffen Beuschlein und Stephan Hofmann. Für die Freistellung der Arbeitskräfte für die THW-Einsätze im und für das Ahrtal dankte man den Firmen WL-Tec, Autohaus Spindler Kreuzwertheim, Vacuubrand, Flyeralarm Bit Labs, Gerresheimer Wertheim sowie Kurz Holding und Ersa.