Werke von Susanne Maurer und Marc Taschowsky auf der Wertheimer Burg

Kunstsommer

Wertheim 10.08.2023 - 11:40 Uhr 2 Min.

Das Bild "Blick auf eine fiktive Landschaft" von Susanne Maurer. Erinnert an die Muppet Show: Marc Taschowskys "Kermit".

Axel Schöber zeigt in diesem Jahr Werke des Künstlerehepaares Susanne Maurer und Marc Taschowsky. Beide sind 1972 geboren und studierten Malerei an der Hochschule für Künste bei den Professoren Hermann Albert und Arwed Gorella. Sie leben und arbeiten in Berlin.

Schöber bezeichnet die Werkauswahl als »auffällig«. Den Berliner Künstler Marc Taschowsky kennt er schon über 16 Jahre. Wie Schöber ist dieser in Dortmund aufgewachsen und hat ihn auf der Suche nach einem Galeristen in seiner Heimatstadt gefunden. Comicartige, bunte Großporträts von »Ikonen der Medienwelt«, die bei manchen Betrachtern eine »gewisse Befremdheit« auslösen können, seien typisch für Taschowsky.

Er bediene sich motivisch bei der medialen Bilderwelt, die er zu überraschend neuen Kompositionen zusammenfügt, beschreibt der Kurator. Ob Ernie, Krümelmonster oder Che Guevara - die teils 2,50 Meter hohen, bunten Einzelporträts zeigten eine ungeheure Leichtigkeit im Malerischen.

Als Schöber die Bilder von Taschowskys Frau Susanne Maurer sieht, ist er sofort »Feuer und Flamme«. Fiktive Landschaften in extremen Farben, den Blick von oben aus der Drohnen- oder Vogelperspektive - »das fand ich sehr, sehr mutig.« Ihre Bilder forderten zu neuen Seherlebnissen heraus. Die Idee, beide Künstler auf der Wertheimer Burg zu zeigen, wird nun umgesetzt.

Susanne Maurer und Marc Taschowsky werden alle Werke selbst nach Wertheim bringen und mit Axel Schöber zusammen im Neuen Archiv platzieren, wie die Künstlerin in einem Gespräch mit diesem Medienhaus verrät. Gerade hatten sie eine Ausstellung in Berlin und freuen sich auf Wertheim, das neu für sie ist. Ausstellungen gäben auch spannende, neue Impulse.

Das Paar wohnt in Kreuzberg, wo jeder im Vorderhaus sein eigenes Atelier hat, im Hinterhaus befindet sich die gemeinsame Wohnung. Die beiden Kinder sind schon erwachsen. »Wir verquicken Arbeiten und Leben«, sagt Maurer, das klappe gut. Sie macht manchmal Skizzen, wenn sie unterwegs ist, aber sie malt ausschließlich im Atelier. Nicht auf einer Staffelei, nein, die Leinwand müsse liegen, sagt sie. Öl- oder Acrylfarben, teilweise Wachs oder auch die Sprühdose kämen zum Einsatz. Das Anrühren von Farben habe etwas vom Kochen: »Farbe ist lecker«, findet Maurer. »Das trägt mein Mann mit«, ist sie sicher.

Die Werkauswahl haben die beiden Axel Schöber überlassen. Zentrales Thema ihrer Landschaftsbilder ist der Horizont. Mal ist der Anteil des Himmels größer, mal der des Bodens. Die Farben trägt sie in mehreren Schichten auf, wodurch eine interessante Tiefe entsteht. Sie könne jetzt nur neugierig auf die Bilder machen und wolle keine großen Erklärungen abgeben. Man müsse kommen und schauen, erläutert Maurer. »Ich liefere die Bilder und lasse sie sprechen.« Das ist ab dem 20. August im Neuen Archiv der Wertheimer Burg möglich.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: Kunstsommer auf der Burg Fürst Carl Thomas zu Löwenstein gab 1742 das Neue Archiv auf der Wertheimer Burg in Auftrag. Er wolle dort wegen des "schönen Prospects sich divertiren", hatte der Fürst geäußert. Ein "Belvedere", ein Punkt mit schöner Aussicht, ist es auch heute noch. In der Regel ist das Neue Archiv für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ab dem 20. August wird der "kleine Saal" im zweiten Stock wieder als Galerie für den Kunstsommer genutzt. Bis zum 24. September zeigt Galerist und Kurator Axel Schöber mit Unterstützung der Stadt Wertheim Werke des Berliner Künstlerehepaars Susanne Maurer und Marc Taschowsky. Die Besucher erwartet eine "spannende und in der Kunstwelt eher unübliche" Ausstellung, wie es im Flyer heißt. Vernissage: Sonntag, 20. August, 11.30 Uhr Kernöffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 11 bis 13 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr. Kleingruppen und Führungen nach Abspache. Rahmenprogramm "Hinter den Kulissen" mit Vorträgen und einem Workshop zum Bildhauersymposium am 23. August, 7. September und 14. September. Weitere Infos im Internet unter https://art-isotope.de/art2/aktuelles.html, Kontakt: Mobiltelefon 0172 2328866 oder E-Mail: mail@art-isotope.de. PeFS