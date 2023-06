Familienfreundlicher Spiel- und Badespaß im Freudenberger Badesee

Freizeit: Mit den steigenden Temperaturen kommen jetzt endlich auch die Gäste - Beachvolleyballfeld und Slackline locken Besucher an

Freudenberg 06.06.2023 - 12:10 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am Freudenberger Badesee kann man nicht nur beim Schwimmen Spaß haben. Foto: Birger-Daniel Grein

Die Saison war wegen kühler Wassertemperaturen ganz ohne Gäste gestartet (wir berichteten). Bei inzwischen 24,6 Grad Celsius Wassertemperatur am Samstagnachmittag und strahlendem Sonnenschein kamen aber dann auch die Gäste. »Das Wetter ist auch für Kinder optimal, da frieren sie nicht so schnell«, resümierte Harald Fuchs von der DLRG Freudenberg. Er war am Samstag Wachhabender am See und ist zudem Ausbilder Rettungsschwimmen und Erste Hilfe beim DLRG-Einsatztrupp.

Zwischen sechs und neun Wachgänger der DLRG sorgen an den Wochenenden zusammen mit der städtischen Badeaufsicht für die Sicherheit am See. Seit Pfingsten leistet die Rettungsorganisation wieder diesen wichtigen Dienst. Bisher habe er nur ab und zu mal ein Pflaster kleben müssen, zeigt sich Fuchs zufrieden.

Am Samstag waren vor allem Kinder und ihre Eltern an den See gekommen, es waren aber auch einige andere Stammgäste zu sehen. Zu den SUP und Booten auf dem Wasser sagte Fuchs, wichtig sei, dass diese mit Nichtschwimmern nicht ins Tiefe Wasser fahren, auch nicht, wenn Schwimmhilfen getragen werden.

Die Besucherstatistik des Badesees weist für die bisherigen Wochenenden 100 bis 200 Gäste auf. Unter der Woche sind es durchschnittlich 30 bis 40 Besucher. Einig waren sich alle Verantwortlichen am Samstag, dies liege aber auch an der Urlaubszeit, in der sehr viele verreisten. Die Gästezahl werde bestimmt noch zunehmen. Von den Gästen war viel Lob zu hören. So berichteten mehrere Familien mit Kindern aus Freudenberg übereinstimmend, man komme gerne.

Der See liege in der Nähe, und das Seegelände sei sehr kinderfreundlich. Familien werde viel geboten. Man treffe auch immer wieder auf bekannte Gesichter. Zudem seien SUP und Schlauchboote erlaubt, was sie auch nutzten.

Man habe viel Platz, und es gebe ausreichend Schatten-, aber auch Sonnenplätze. Auch die Matschanlage und der Spielplatz auf dem Gelände wurden gelobt.

Positives für die Familienfreundlichkeit hatte auch Manuela Rösinger aus Buchen beizusteuern. »Ich komme schon 40 Jahre hier an den Badesee, für jedes Kind wird etwas geboten; der Tag hier ist für mich Urlaub«, sagt sie. Man habe auch alles im Blick, was die Kinder betreffe. Unter anderem hob sie das Beachvolleyballfeld und die seit diesem Jahr neue Slackline hervor. Auch viele aus ihrem Bekanntenkreis aus Buchen kömen immer wieder an den Freudenberger See.

»Im Schwimmbad zahlt man mehr«, sagt sie. Man könne zudem sein eigenes Essen zum Badesee mitbringen. Auch Ruhebereiche gebe es. Selbst mit 2000 Badegästen sitze man nicht aufeinander, nannte sie abschließend weitere Vorteile.

bdg