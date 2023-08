Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Falsche Verdächtigung kostet Mutter 1000 Euro

Gericht: Ex-Mann soll angeblich den Unterhalt nicht gezahlt haben - Kontoauszüge widerlegen Behauptung der Angeklagten

Wertheim 10.08.2023 - 15:21 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Ich bin überzeugt, dass sie zur Polizei gegangen sind und gesagt haben, er hätte nicht bezahlt. Die Frage ist nur, warum«, sagte Richterin Ursula Hammer in der Urteilsverkündung. Zwei Motive würden sich aufdrängen: entweder Rache, weil der Mann inzwischen eine neue Freundin habe, - oder die Angeklagte hätte versucht, seine Adresse herauszufinden, weil er ihrer Ansicht nach monatlich 30 Euro mehr zahlen müsste. Weil die Angeklagte dazu vor Gericht nichts sagen wollte, bleiben die Motive auch weiter im Unklaren.

Klar ist: Sowohl bei der Polizei, als auch erneut vor Gericht erklärte die alleinerziehende Mutter, dass ihr Ex-Mann im vergangenen Jahr nur unregelmäßig und unterschiedliche Beträge an Unterhalt gezahlt hätte. Mitte des Jahres hätte er die Zahlungen komplett eingestellt. Noch vor Gericht sagt sie: »Normalerweise hat er nicht bezahlt.«

Der zuständige Polizeihauptkommissar, der den Fall bearbeitet hatte, erklärte vor Gericht als Zeuge, dass er nach der Anzeige über Umwege Kontakt zu dem Mann aufgenommen habe. Dieser war inzwischen mehrfach verzogen, zuletzt unbekannt. Allerdings schickte er per E-Mail seine Kontoauszüge an die Polizei. »Aus diesen geht hervor, dass er regelmäßig gezahlt hat, meist 250 Euro, im November und Dezember 2022 sogar 350 Euro und im Januar 2023 dann 190 Euro«, so der Polizist. Dies offensichtlich, weil das Jugendamt ihm mitgeteilt habe, dass er nur 190 Euro zahlen müsse.

Mit den Kontoauszügen habe bereits der Polizist die Frau konfrontiert. Dennoch behauptete die Mutter erneut vor Gericht, ihr Ex-Mann habe die Zahlungen eingestellt - bis die Richterin ihr erneut die Kontoauszüge vorhielt. Danach wollte die Mutter nichts mehr zur Sache sagen. Nur so viel noch sagte die Frau, die ohne Anwalt zur Verhandlung erschienen war, zum Urteil: »Ich habe ja keine andere Wahl, als es anzunehmen.«

bil