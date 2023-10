Fahrzeugeinweihung und Kärwe faszinieren

Festtag

Wertheim 26.10.2023 - 21:38 Uhr 3 Min.

Das neue Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wassertank wird eingeweiht: Das Fahrzeug bietet mit dem 900 Liter Wassertank und der Tragkraftspritze, die am Fahrzeug betrieben werden kann, eine schnelle Wasserbereitstellung im Löschangriff. Foto: Holger Watzka

Der Festtag begann mit einem Gottesdienst im Bürgerhaus, den Pfarrerin Esther Thoma mit der Gemeinde feierte. Er wurde umrahmt vom Flötenensemble unter der Leitung von Christine Englert. Der Gesangverein Frohsinn Höhefeld gefiel mit seinen Liedvorträgen beim anschließenden Festkommers. Abteilungskommandant Alexander Ries freute sich, dass so viele Bürger gekommen waren, um an der Fahrzeugeinweihung des neuen TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank) teilzunehmen. Gleichzeitig galt es, Beförderungen und Ehrungen nachzuholen, die durch Corona nicht zum eigentlichen Zeitpunkt möglich waren.

Wichtig: Gute Ausstattung

»Durch die exponierte Lage von Höhefeld mit bis zu 20 Minuten Anfahrtszeit der Unterstützungswehren ist eine gute Ausstattung für den Einsatz in der Höhefelder Wehr nicht nur aus unserer Sicht sehr wichtig«, unterstrich Abteilungskommandant Alexander Ries die Ersatzbeschaffung des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wassertank. Beim bestellten Fahrzeug konnte sich die Höhefelder Wehr bei der technischen Ausstattung und Lagerung der Ausrüstungsgegenstände bis zu einem gewissen Maß mit einbringen.

»Wir sind stolz, dieses neue TSF-W in der Höhefelder Wehr zu haben. Das Fahrzeug bietet mit dem 900 Liter Wassertank und der Tragkraftspritze, die am Fahrzeug betrieben werden kann, eine schnelle Wasserbereitstellung im Löschangriff«, so Alexander Ries. Einsatztaktisch bietet das neue Fahrzeug viele Vorteile gegenüber dem Vorgängermodell.

Durch den größeren Aufbau mit Rollläden zu allen Seiten sind die Ausrüstungsgegenstände einfacher und schneller zu erreichen. Am Fahrzeug ist ausreichend Licht vorhanden und für die technische Hilfeleistung ist auch eine Grundausstattung verfügbar.

»Eine Fahrzeugweihe, die Ernennung von Ehrenmitgliedern und das auch noch verbunden mit der Kärwe, ist schon etwas Besonderes und sicher ein guter Grund, diesen Dreiklang entsprechend zu feiern«, sagte Bernd Hartmannsgruber, der in Vertretung von Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zum Festakt gekommen war. Hartmannsgruber unterstrich seine besondere Beziehung zu Höhefeld, schließlich hat er hier sieben Jahre gewohnt.

Anspruchsvolle Aufgabe

»Ihr alle erfüllt eine herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabe für Höhefeld, für die Dorfgemeinschaft und darüber hinaus«, lobte Bernd Hartmannsgruber. Die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, den kommunalen Gremien und den Feuerwehren in Wertheim funktioniere sehr gut. »Das muss so sein, und das soll auch so bleiben, in unser aller Interesse und zu unser aller Wohl«, so der Festredner.

Bernd Hartmannsgruber bedankte sich bei allen, die an der Spitze der Feuerwehr Höhefeld Verantwortung getragen haben und denen, die sie heute tragen. Sein Dank galt auch den Familien der Feuerwehrleute für ihr Verständnis, das sie für deren Einsatz und deren Engagement immer wieder aufbringen. Ortsvorsteher Christian Stemmler unterstrich die Bedeutung der Feuerwehr für Höhefeld. Gekommen waren auch die Gastwehren aus Bettingen, Dertingen, Mondfeld, Nassig, Urphar und Wertheim, um bei der Einweihung und dem Festzug mitzuwirken. Die Eiersheimer Musikanten sorgten für Unterhaltungsmusik.

Pfarrerin Esther Thoma nahm die Einweihung des Fahrzeugs vor. Die Feuerwehrmänner und die Gemeinde hatten sich vor dem geschmückten Fahrzeug am Feuerwehrgerätehaus versammelt. Die Pfarrerin bat um Gottes Segen und Schutz für das Dorf.

Die Hornisten Wolfgang Arnold und Jürgen Merz umrahmten die gottesdienstliche Feier mit dem Stück: »Alarmruf«.

Festzug und Umzug

Nach der Fahrzeugeinweihung formierte sich der Festzug, in diesem Jahr in Kombination mit dem Kärweumzug. Allen voran der Fanfarenzug Fränkische Herolde Höhefeld unter der Leitung von Gerhard Arnold. Das geschmückte Feuerwehrauto rollte durch die Straßen von Höhefeld. Dahinter im Festzug die Abordnungen der Feuerwehren aus den Nachbargemeinden. Mit im Zug dabei auch ein historischer Lanz-Bulldog, der eine Erntekrone auf dem Anhänger mit sich führte. Nicht zu überhören waren auch die Kärweboarschen, die zunächst im Festzug marschierten und anschließend im Bürgerhaus das Dorfgeschehen bei der Kärwepredigt beleuchteten. HOLGER WATZKA

Hintergrund: Ehrenmitglieder, Beförderungen, Auszeichnungen Ehrenmitglieder: Besondere Verdienste um die Feuerwehr haben sich Gerhard Arnold und August Flegler erworben. Bernd Hartmannsgruber, Stadtbrandrat Torsten Schmidt und Abteilungskommandant Alexander Ries gratulierten zur Ernennung als Ehrenmitglieder.

Beförderungen: Ben Adam, Cedric Scharnbacher und Robin Scharnbacher wurden zum Feuerwehrmann befördert. Sven Friedrich ist jetzt Hauptfeuerwehrmann. Oliver Englert wurde zum Löschmeister und Dieter Englert, Florian Mohrenweiser und Matthias Roos zum Oberlöschmeister befördert.

Auszeichnungen: Das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg für langjährigen aktiven Dienst in Bronze erhielten Sebastian Flegler, Pascal Hörner, Stephan Merz und Tobias Segner. Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold wurde an Egon Fiederling und Jürgen Merz verliehen. (hw)